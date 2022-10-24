Пн, 24.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Фото ⟩ Госизменник Петр Волин: я хочу провести остаток своей жизни на свободе с женой

Андрес Эйнманн
Госизменник Петр Волин: я хочу провести остаток своей жизни на свободе с женой
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 1
Фото: Mihkel Maripuu

Петр Волин, отбывающий тюремный срок за госизмену, заявил сегодня на заседании Харьюского уездном суда по вопросу о его досрочном освобождении, что он хочет выйти из тюрьмы на любых условиях, чтобы остаток жизни провести на свободе со своей женой.

Волин сказал, что через три с половиной месяца ему исполнится 70 лет, а жена старше его на три года. «Моя жизнь находится в завершающей фазе, и я все же хотел бы провести конец жизни дома», – сказал Волин, срок заключения которого заканчивается 3 сентября 2024 года.

Волин, который передвигается с помощью костылей, по видеомосту сказал, что хочет вернуться домой к жене. Когда судья Татьяна Богданова спросила, хочет ли он выйти на свободу под электронное наблюдение или без него, Волин ответил: «Я хочу, чтобы меня выпустили, и неважно, на каких условиях, будь то под электронное наблюдение или без него».

Ключевые слова
Наверх