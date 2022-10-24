Петр Волин, отбывающий тюремный срок за госизмену, заявил сегодня на заседании Харьюского уездном суда по вопросу о его досрочном освобождении, что он хочет выйти из тюрьмы на любых условиях, чтобы остаток жизни провести на свободе со своей женой.
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Фото ⟩ Госизменник Петр Волин: я хочу провести остаток своей жизни на свободе с женой
Госизменник Петр Волин: я хочу провести остаток своей жизни на свободе с женой
Волин сказал, что через три с половиной месяца ему исполнится 70 лет, а жена старше его на три года. «Моя жизнь находится в завершающей фазе, и я все же хотел бы провести конец жизни дома», – сказал Волин, срок заключения которого заканчивается 3 сентября 2024 года.
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