МАГАТЭ отправит экспертов в Украину после заявлений России о разработке «грязной бомбы»

«В разговоре с гендиректором Рафаэлем Гросси я официально пригласил МАГАТЭ немедленно послать экспертов на мирные объекты в Украине, которые РФ лживо описывает как места разработки »грязной бомбы«. Он согласился. В отличие от России, Украина была и остается прозрачной. Нам нечего прятать», – пишет Кулеба.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу предупредил своих коллег из Франции, Турции и Великобритании, что Украина «может готовить провокации с применением "грязной бомбы"». Государственное РИА Новости выпустило новость с аналогичными заявлениями, считая, что цель предполагаемой провокации – обвинить Россию в использовании оружия массового уничтожения в Украине и подорвать доверие к Москве. В публикации утверждается, что создание «грязной бомбы» поручили Восточному горно-обогатительному комбинату в Желтых Водах (Днепропетровская область) и Институту ядерных исследований в Киеве.