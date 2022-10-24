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СТРАШНАЯ НАХОДКА ⟩ Житель Эстонии сообщил, что его собака нашла на пляже кисть руки

Керту Кальмус
, старший редактор Saarte Hääl
Житель Эстонии сообщил, что его собака нашла на пляже кисть руки
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Полиция.
Полиция. Фото: Maanus Masing / Saarte Hääl

В прошлый четверг в полицию Сааремаа поступило сообщение, что человек, выгуливавший свою собаку у моря в деревне Лыу, заметил, что его собака что-то жует.

«Хозяин собаки подумал, что это могла быть человеческая рука, точнее кисть руки», – говорит участковый Курессаареского отделения полиции Кент Пуйестеэ.

Полиция забрала ужасную находку, чтобы расследовать инцидент.

«При последующем осмотре выяснилось, что это все-таки была конечность животного, которая на первый взгляд действительно могла быть похожа на человеческую кисть», – заявил участковый Пуйестеэ.

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