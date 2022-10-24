В прошлый четверг в полицию Сааремаа поступило сообщение, что человек, выгуливавший свою собаку у моря в деревне Лыу, заметил, что его собака что-то жует.
СТРАШНАЯ НАХОДКА ⟩ Житель Эстонии сообщил, что его собака нашла на пляже кисть руки
Житель Эстонии сообщил, что его собака нашла на пляже кисть руки
«Хозяин собаки подумал, что это могла быть человеческая рука, точнее кисть руки», – говорит участковый Курессаареского отделения полиции Кент Пуйестеэ.
Полиция забрала ужасную находку, чтобы расследовать инцидент.
«При последующем осмотре выяснилось, что это все-таки была конечность животного, которая на первый взгляд действительно могла быть похожа на человеческую кисть», – заявил участковый Пуйестеэ.