Новый план Маршалла

Политики назвали восстановление Украины «задачей для поколений», решением которой необходимо заняться сейчас. Участвовать в проекте должны, с точки зрения политиков, страны Евросоюза, «Большой семерки», другие партнеры, а также компании и частные инвесторы. По их мнению, от проекта восстановления зависит, какой страной будет Украина.

[Украина будет] правовым государством с прочными институтами? Динамичной, современной экономикой? Живой демократией, которая принадлежит к Европе? И хотя с историческими параллелями нужно быть осторожными, речь идет ни о чем ином, как о создании плана Маршалла XXI века.

В статье отмечается особая роль Евросоюза в этом процессе в контексте того, что Украина является кандидатом на вступление в ЕС. «Таким образом, путь к восстановлению является и путем Украины в Евросоюз», — сказано в публикации.

Статья была опубликована в преддверии открытия в Берлине 5-го германо-украинского экономического форума, где примут участие Олаф Шольц и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

К форуму Восточный комитет германской экономики, объединяющий около 350 немецких компаний, подготовил документ «Восстановить Украину», пишет RND. По словам представителя организации, помимо быстрого восстановления разрушенной инфраструктуры необходимо «заложить основы для устойчивого роста», используя «огромный потенциал роста Украины в области цифровизации, сельского хозяйства, зеленой энергетики и построения низкоуглеродной экономики».