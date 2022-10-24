Вескимяги: доля Elering в СПГ-терминале не даст преимущества в доступе

«Доля и использование терминала никак не связаны. Это открытый терминал для всех участников рынка в регионе», – подчеркнул Вескимяги, отметив, что такое преимущество не допускается, в том числе, рыночными правилами Европейского Союза.

По словам Вескимяги, возможную инвестицию в финскую терминальную компанию можно рассматривать только с точки зрения экономической логики, а в настоящее время в этой инвестиции ее нет.

«Если есть желание и воля работать не в экономической логике, а в какой-то другой логике, то совершенно очевидно, что Elering как компании нужно дать другую, очень конкретную установку», – заявил руководитель Elering, отметив при этом, что ни такой установки, ни увеличения уставного капитала, необходимого для приобретения доли, не приходило.