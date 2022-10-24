Объем газа, поступающего из Литвы, увеличился в разы

За девять месяцев этого года из Литвы, для покрытия потребностей в газе других стран Балтии и Финляндии, а также для хранения в Инчукалнском газохранилище, поступило 13,2 тераватт-часа (ТВтч) трубопроводного газа, что в восемь раз больше чем годом ранее.