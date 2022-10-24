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Объем газа, поступающего из Литвы, увеличился в разы

BNS
Объем газа, поступающего из Литвы, увеличился в разы
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Литовский газопровод.
Литовский газопровод. Фото: Erikas Ovčarenko

За девять месяцев этого года из Литвы, для покрытия потребностей в газе других стран Балтии и Финляндии, а также для хранения в Инчукалнском газохранилище, поступило 13,2 тераватт-часа (ТВтч) трубопроводного газа, что в восемь раз больше чем годом ранее.

Собственное потребление природного газа в Литве за девять месяцев, по сравнению с прошлым годом, снизилось на 36 процентов, до 12 тераватт-часов. В первую очередь это случилось из-за временного закрытия завода по производству удобрений Achema, сообщила литовской редакции BNS управляющий газовой системой предприятие Amber Grid. 

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