Поправки к закону: жители Эстонии смогут регулировать взносы пенсионных накоплений?

Председатель комиссии Айвар Кокк отметил, что в дальнейшем по умолчанию будет действовать ставка взноса в размере двух процентов. «Новая ставка взноса будет введена с 1 января 2025 года. Заявление необходимо будет подать не позднее 30 ноября предыдущего года. Ставку взноса можно будет менять один раз в год», – пояснил Кокк.

«Повышение ставки является добровольным, и каждый человек сможет сам решить, больше или меньше копить на пенсию», – уточнил Кокк. Он добавил, что выбор конкретного человека не будет влиять на благосостояние других вкладчиков в пенсионные фонды. Согласно действующему порядку, нет возможности повысить ставку взноса. Изменение может оказать незначительное положительное влияние на других участников второй пенсионной ступени благодаря более быстрому сокращению платы за управление фондом.

Кокк отметил, что законопроект призван повысить будущее соотношение пенсии и зарплаты по сравнению с прогнозами в случае, если система останется без изменений. «Согласно минимальной цели средней государственной пенсии, соотношение пенсии к медианной нетто-зарплате в случае человека со стажем 40 лет, получающего медианную зарплату, должно составлять не менее 50 процентов», – говорит он.