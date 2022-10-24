Риши Сунак: к победе через поражение. Что нужно знать о будущем премьере Британии

Риши Сунак никак не комментировал недавние пертурбации на рынках, сказав, что выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра, чтобы вывести страну из «глубокого экономического кризиса», а также объединить партию тори.

В воскресенье его поддержал «кризисный» министр финансов Джереми Хант, назначенный Лиз Трасс в попытке остановить волнения на рынке. По словам Ханта, Сунак сделает «выбор, необходимый для нашего долговременного процветания».

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Ник Эрдли, главный политический корреспондент

Риши Сунак займет пост премьер-министра в чрезвычайно сложный для экономики момент.

После летней кампании за пост лидера консерваторов, которую он проиграл, мы не слышали от него никаких подробных планов.

Теперь от него будут требовать ясности в отношении того, как он намерен сбалансировать бухгалтерию страны.

Политическое давление в отношении всеобщих выборов тоже никуда не делось. Оппозиционные партии требуют их проведения, а некоторые члены парламента от консерваторов заявили, что считают их необходимыми.

Но через семь недель после проигрыша на выборах лидера консерваторов Риши Сунак получит ключи от Даунинг-стрит.

Папка «Входящие» на его рабочем столе выглядит не только распухшей, но и пугающей.