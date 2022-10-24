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Биржевая цена электроэнергии будет ниже стоимости универсальной услуги

rus.postimees.ee
Биржевая цена электроэнергии будет ниже стоимости универсальной услуги
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Электричество.
Электричество. Фото: Tairo Lutter

В эстонской ценовой зоне биржи электроэнергии Nord Pool средняя биржевая цена электроэнергии завтра, 25 октября, снизится на 25,5% по сравнению с сегодняшним днем ​​и составит 152,68 евро за мегаватт-час. В настоящее время производственная цена универсальной услуги, утвержденная на октябрь, составляет 15,4 цента за киловатт-час.

Самая высокая биржевая цена – 225,10 евро за мегаватт-час – будет во вторник с 9 до 10 утра, а самая низкая – в ночь со вторника на среду с полуночи до часу ночи, когда цена упадет до 55,84 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве электричество во вторник будет стоить 165,39 евро за мегаватт-час, что на 8,3 процента больше, чем в Эстонии. Это также самая высокая дневная цена в Nord Pool.

Но в Финляндии электричество будет стоить на 6,4 процента меньше, чем в Эстонии – 142,88 евро за мегаватт-час.

В эстонской ценовой зоне биржи электроэнергии Nord Pool средняя цена в сентябре составляла 228,93 евро за мегаватт-час, что более чем в два с половиной раза больше, чем годом ранее, когда среднемесячная цена составляла 86,73 евро за мегаватт-час. По сравнению с августом цена упала на 4,8 процента.

Последний дневной рекорд цен на электроэнергию был установлен 17 августа, когда средняя цена в Эстонии достигла 682,05 евро. Это на 36,2 процента больше предыдущего дневного рекорда в 500,61 евро, который был установлен 8 августа этого года. До этого дневной ценовой рекорд был установлен 7 декабря прошлого года, когда цена достигла 469,03 евро.

До 2021 года предыдущий рекорд в эстонской ценовой зоне был установлен 20 июля 2014 года, когда среднесуточная биржевая цена составляла 124,77 евро за мегаватт-час.

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