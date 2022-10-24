Таллиннские автобусы скоро будут получать газ, произведенный в Маарду

На станции EKT Ecobio в Маарду в день будет производиться около 5000–6000 м3 биометана. «Кухонные и столовые отходы, собранные у жителей, а также отходы озеленения, с помощью ферментации могут быть преобразованы на заводе в биометан. При работе завода на полную мощность он сможет производить около 2 млн кубометров биометана в год – это значительный объем, учитывая, что один городской автобус может проехать 450 км на биометане, производимом за 1 час на Маардуского заводе», – добавил Лууде.

«Мы приветствуем появление новых производителей биогаза, потому что это позволит газовым автобусам TLT преодолевать все больше и больше километров при поддержке отечественного и экологически чистого производства, — сказал председатель правления TLT Кайдо Падар, — из-за стремительного роста цен на газ будет вероятно, в будущем появится больше предпринимателей, мотивированных запустить производство газа. Это чрезвычайно важно для TLT, потому что чем больше предложений на рынке, тем лучше будет гарантирована устойчивость поставок, и уровень цен останется более разумным. Мы однозначно являемся надежным и стабильным партнером для предприятий, ведь наши автобусы в любую погоду проезжают около 33 миллионов километров в год, и почти 70% автобусов – это автобусы, работающие на газовом топливе».