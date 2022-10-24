Продукция биогазового завода, который вскоре откроется в Маарду, будет использоваться в качестве топлива для газовых автобусов акционерного общества Tallinna Linnatransport (TLT). Биометан EKT Ecobio будет доставляться в автобусы TLT компанией Bioforce Infra, которая будет перевозить газ с завода в Маарду на заправочные станции TLT.
Таллиннские автобусы скоро будут получать газ, произведенный в Маарду
Строительство завода EKT Ecobio закончено, идет подготовка к запуску процесса ферментации. Первый кубометр таллиннские автобусы получат уже в конце 2022 года. Биометан, произведенный на новом заводе, будет доставляться на заправочную станцию компримированного газа на ул. Кадака теэ или Петербургском шоссе, где будут заправляться газовые автобусы TLT. В строительство уникального завода в Эстонии было вложено 14 миллионов евро, из которых 3,9 миллиона – субсидия от Центра инвестиций в окружающую среду (KIK).
По словам Генри Ульяса, председателя правления компании Bioforce Infra OÜ, являющейся владельцем и оператором заправочных станций, а также партнером TLT, новый завод позволит еще больше увеличить долю биометана на заправочных станциях. «Мы считаем очень важным увеличить долю экологически чистого газа, производимого в Эстонии в таллиннском автобусном транспорте. Мы поддерживаем усилия TLT и города Таллинна, нацеленные на создание более устойчивого и экологически чистого городского пространства. Помимо сокращения углеродного следа, в настоящее время у нас есть острая необходимость уменьшить нашу зависимость от ископаемых источников энергии. Компания Bioforce также производит биометан в Эстонии, и в связи с текущим кризисом мы ускорили строительство наших новых разработок», – сообщил Ульяс.
«Завод в Маарду – это первый в Эстонии биогазовый завод, предназначенный для переработки пищевых отходов, собранных от жителей по категориям, а это означает, что наши биоотходы теперь можно перерабатывать в несколько продуктов, способствующих энергетической и продовольственной безопасности. Первый, самый важный продукт – это метан, ценный источник энергии, а второй продукт завода, дигестат, пригоден для сельского хозяйства в качестве удобрения», – сказал член правления EKT Ecobio OÜ Арго Лууде.
На станции EKT Ecobio в Маарду в день будет производиться около 5000–6000 м3 биометана. «Кухонные и столовые отходы, собранные у жителей, а также отходы озеленения, с помощью ферментации могут быть преобразованы на заводе в биометан. При работе завода на полную мощность он сможет производить около 2 млн кубометров биометана в год – это значительный объем, учитывая, что один городской автобус может проехать 450 км на биометане, производимом за 1 час на Маардуского заводе», – добавил Лууде.
«Мы приветствуем появление новых производителей биогаза, потому что это позволит газовым автобусам TLT преодолевать все больше и больше километров при поддержке отечественного и экологически чистого производства, — сказал председатель правления TLT Кайдо Падар, — из-за стремительного роста цен на газ будет вероятно, в будущем появится больше предпринимателей, мотивированных запустить производство газа. Это чрезвычайно важно для TLT, потому что чем больше предложений на рынке, тем лучше будет гарантирована устойчивость поставок, и уровень цен останется более разумным. Мы однозначно являемся надежным и стабильным партнером для предприятий, ведь наши автобусы в любую погоду проезжают около 33 миллионов километров в год, и почти 70% автобусов – это автобусы, работающие на газовом топливе».
«Биогазовый завод способен перерабатывать около 20 000 тонн биоразлагаемых отходов в год. На данный момент для нас все еще остается открытым вопрос, сможем ли мы собрать это сырье в Эстонии. Проблема заключается не в образовании отходов – согласно исследованиям, в домах по всей Эстонии ежегодно образуется около 150 000 тонн кухонных и столовых отходов, – а в том, что люди не имеют привычки собирать их раздельно. До сих пор не было предпринято больших усилий по раздельному сбору отходов из-за отсутствия эффективных технологий их переработки. Я надеюсь, что сейчас это изменится, потому что с запуском завода по производству биогаза каждый может внести свой вклад как в энергетическую, так и в продовольственную безопасность», – пояснил Арго Лууде.
Лууде добавил, что если, например, в Таллинне в среднем на человека образуется 350 кг отходов в год, то 50 из них находятся не в том мусорном ящике. «При этом из 10 кг кухонных отходов уже получается кубометр биометана, что равно литру бензина!», – отметил он.
Общий объем инвестиций в строительство завода EKT Ecobio составил 14 млн евро, проект поддержал Центр экологических инвестиций в размере 3,9 млн евро. На завод будут привозить биоотходы со всей Эстонии. Завод в Маарду – это первый в Эстонии биогазовый завод, предусматривающий производство биометана из отходов кухонь и столовых. Завод имеет возможность очистки входящего материала от чужеродных элементов (исходящих от населения, торговли и т. д.). Помимо процесса ферментации, отходы также нагревают до температуры 70 градусов с целью обеззараживания. Жидкие удобрения также проходят дополнительную очистку перед использованием в сельском хозяйстве.
Температура в ферментерах составляет от 37 до 40 градусов, и там отсутствует кислород. В ходе процесса бактерии расщепляют биомассу на мелкие части, а в более позднем производственном процессе другой тип бактерий производит биогаз, в котором в среднем содержится 50–60% метана. Такой сырой газ проходит очистку и получается биометан, который по своим свойствам и теплотворной способности эквивалентен природному газу.
В целях информирования жителей Маарду и приема образующихся в городе биоотходов на выгодных условиях, Маардуская городская управа и компания EKT Ecobio OÜ также подписали договор о сотрудничестве.