Пн, 24.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Керсти Сарапуу и Аннели Отть: В Mon Repos не праздновали день рождения Репс

Андрес Эйнманн
Керсти Сарапуу и Аннели Отть: В Mon Repos не праздновали день рождения Репс
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
«Для меня день рождения – это веселое мероприятие, музыка и танцы. Там не было музыки, танцев и веселья», – описала Аннели Отть вечер в ресторане Mon Repos.
«Для меня день рождения – это веселое мероприятие, музыка и танцы. Там не было музыки, танцев и веселья», – описала Аннели Отть вечер в ресторане Mon Repos. Фото: Konstantin Sednev

В пятницу на суде над бывшей министром образования Майлис Репс (Центристская партия) показания дали бывшая председатель фракции Центристской партии Рийгикогу Керсти Сарапуу и бывшая министр культуры Центристской партии Аннели Отть. Обе подтвердили, что ужин, состоявшийся в ресторане Mon Repos в январе 2020 года, был не празднованием дня ​​рождения депутата, а рабочей встречей Центристской партии.

Член Рийгикогу Керсти Сарапуу сообщила Харьюскому уездному суду, что в ресторане собралось расширенное руководство Центристской партии: министры, часть политической группы, председатели комитетов и представители города Таллинн.

Поздравление Репс длилось четверть часа.

Ключевые слова
Наверх