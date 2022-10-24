В пятницу на суде над бывшей министром образования Майлис Репс (Центристская партия) показания дали бывшая председатель фракции Центристской партии Рийгикогу Керсти Сарапуу и бывшая министр культуры Центристской партии Аннели Отть. Обе подтвердили, что ужин, состоявшийся в ресторане Mon Repos в январе 2020 года, был не празднованием дня рождения депутата, а рабочей встречей Центристской партии.
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Керсти Сарапуу и Аннели Отть: В Mon Repos не праздновали день рождения Репс
Керсти Сарапуу и Аннели Отть: В Mon Repos не праздновали день рождения Репс
Член Рийгикогу Керсти Сарапуу сообщила Харьюскому уездному суду, что в ресторане собралось расширенное руководство Центристской партии: министры, часть политической группы, председатели комитетов и представители города Таллинн.
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