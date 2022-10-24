Керсти Сарапуу и Аннели Отть: В Mon Repos не праздновали день рождения Репс

«Для меня день рождения – это веселое мероприятие, музыка и танцы. Там не было музыки, танцев и веселья», – описала Аннели Отть вечер в ресторане Mon Repos.

В пятницу на суде над бывшей министром образования Майлис Репс (Центристская партия) показания дали бывшая председатель фракции Центристской партии Рийгикогу Керсти Сарапуу и бывшая министр культуры Центристской партии Аннели Отть. Обе подтвердили, что ужин, состоявшийся в ресторане Mon Repos в январе 2020 года, был не празднованием дня ​​рождения депутата, а рабочей встречей Центристской партии.