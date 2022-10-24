Мужчина думал, что отправляет порнографические изображения 12-летней девочке, но это оказался полицейский

В осенний вечер 2019 года Перниц с интервалом в несколько минут присылал по своему мнению ребенку фотографии в обнаженном виде. Но потом сделал длительный перерыв и продолжил через несколько дней или недель. На отправленных фотографиях часто красовался эрегированный пенис, но иногда был кадры полового акта или мужских и женских гениталий. Однажды он прислал видео, на котором мужчина мастурбирует. Перниц прислал этот материал с подробным описанием того, что он сделал бы с 12-летней девочкой, если бы это было возможно.

Как установил суд, Перниц не довел преступление до конца вопреки своей воле, так как вместо ребенка общалась с сотрудником полиции.

Кроме того, суд признал Перница виновным в просмотре детской порнографии в интернете, ее хранении на компьютере и предоставлении третьему лицу.