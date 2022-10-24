«Почтальон» с Артемием Троицким: Noize MC согласен на хреновую музыку, но хорошие времена

«Это необычная программа, – сразу зашел с козырей Троицкий. – Сегодня у меня настолько важные и милые моему сердцу гости, что я решил отодвинуть в сторону всю остальную повестку».

Фото: Postimees/Scanpix Baltics

Иван Алексеев (настоящее имя музыканта) резко раскритиковал вторжение России в Украину, когда оно началось. Музыкант уже весной 2022 года вместе с Монеточкой дал ряд концертов под названием «Голоса мира» в странах Балтии и Европы, средства от которых пошли на помощь мирным жителям Украины.

Сейчас музыкант, выступив в Таллинне, поехал играть в Хельсинки. Затем исполнителя ждут Лондон, Ло-Анжелес, Нью-Йорк и т.д.

«Мы начали выступать в Вильнюсе, где, собственно, я и живу последние семь месяцев, – рассказал Noize MC. – Этот тур уже превзошел все мои самые смелые ожидания».

Артемий Троицкий поинтересовался, как насчет расхожего мнения, что российские артисты «никому нафиг не нужны за пределами России». «Фотографиями с наших европейских концертов проиллюстрировать эти утверждения не получится, к сожалению, никак», – развел руками музыкант.

Концерты в Европе не отменяются, промоутеры не звонят и не извиняются, что русская культура теперь не в фаворе и выступления не состоятся. «Это осталось в России», – иронизирует Иван Алексеев.