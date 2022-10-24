Знаменитый российский рэпер Noize MC стал гостем еженедельной передачи «Почтальон». Артемий Троицкий расспросил музыканта о европейском туре «Все как у людей 2022» и попытался выяснить, как ощущает себя русская культура в новых исторических реалиях.
«Почтальон» с Артемием Троицким: Noize MC согласен на хреновую музыку, но хорошие времена
«Это необычная программа, – сразу зашел с козырей Троицкий. – Сегодня у меня настолько важные и милые моему сердцу гости, что я решил отодвинуть в сторону всю остальную повестку».
Иван Алексеев (настоящее имя музыканта) резко раскритиковал вторжение России в Украину, когда оно началось. Музыкант уже весной 2022 года вместе с Монеточкой дал ряд концертов под названием «Голоса мира» в странах Балтии и Европы, средства от которых пошли на помощь мирным жителям Украины.
Сейчас музыкант, выступив в Таллинне, поехал играть в Хельсинки. Затем исполнителя ждут Лондон, Ло-Анжелес, Нью-Йорк и т.д.
«Мы начали выступать в Вильнюсе, где, собственно, я и живу последние семь месяцев, – рассказал Noize MC. – Этот тур уже превзошел все мои самые смелые ожидания».
Артемий Троицкий поинтересовался, как насчет расхожего мнения, что российские артисты «никому нафиг не нужны за пределами России». «Фотографиями с наших европейских концертов проиллюстрировать эти утверждения не получится, к сожалению, никак», – развел руками музыкант.
Концерты в Европе не отменяются, промоутеры не звонят и не извиняются, что русская культура теперь не в фаворе и выступления не состоятся. «Это осталось в России», – иронизирует Иван Алексеев.
Музыкант рассказал, что в Россию опять начитают возвращаться подпольные концерты, билеты на которые рассылаются чуть ли не тайно. «Ничего хорошего, конечно, музыкантов сейчас в России не ждет, – констатирует Noize MC. – Я имею в виду музыкантов, которые против войны, многие пытаются уехать».
Тем не менее, уверен музыкант, если говорить исключительно о музыке, то, возможно, ее ждет ренессанс. «Все страшные времена всегда давали толчки мощным культурным явлениям, – рассуждает рэпер. – Мне по этому поводу нравится стихотворение Веры Полозковой».
...Судя по тому, как нас вертухаи обходят хмуро
И на звук подаются, дрогнув,
Скоро снова грянет большая литература
И кинематограф...
«Достаточно вспомнить 60-е годы в Америке и 70-е годы в Британии, – соглашается с собеседником Артемий Троицкий. – Очень тяжелое положение войны, безработицы, кризиса и так далее. Самая лучшая музыка была создана в основном в то самое время».
«Я бы очень хотел времена с хреновой музыкой снова», – горько откликается Noize MC.
Интервью целиком смотрите в видео.
Иван Алексеев aka Noize MC (род. 9 марта 1985 в г. Ярцево Смоленской области). В 13 лет, под впечатлением от творчества легендарной группы Nirvana, Иван собрал свой первый рок-коллектив. Вскоре организовал свой первый рэп-проект – Face2Face. В 2002 году окончил школу с золотой медалью и, поступив на факультет информатики Российского государственного гуманитарного университета, перебрался в Москву. А уже в 2003 году вместе с соседями по РГГУшной общаге сколотил новую альтернативную группу под названием Protivo Gunz. Дебютный альбом Noize MC под названием The Greatest Hits vol.1 был выпущен 17 июня 2008-го.
В декабре 2021 года председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению изучить обращение инициативной группы о проверке деятельности рэперов Noize MC и Oxxxymiron. «Инициаторы обращения отмечают, что в своем творчестве эти исполнители пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, также усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности», — говорилось в сообщении.
Артемий Троицкий (род. 16 июня 1955, Ярославль, Россия) — русский рок-журналист, музыкальный критик, педагог, теле- и радиоведущий, писатель. Троицкий написал десятки критических текстов о российской действительности, политике и русской современной культуре. До 2014 года давал мастер-классы музыкальной журналистики в МГУ. После аннексии Крыма, давление российских властей в связи с его активной гражданской позицией возросло, и он переехал с семьей в Таллинн.