Cуровая реальность: четверть предпринимателей планирует сокращения

Торговля – на 2,2% больше тех, кто планирует нанять больше сотрудников.

Услуги – на 8% больше тех, кто планирует нанять больше сотрудников.

«Вероятно, что эти показатели отражают тот факт, что внутренний рынок активен и проглатывает рост цен, но в экспортной отрасли уже наблюдается снижение заказов и, возможно, более непосредственно ощущается ценовое давление. Именно поэтому некоторые промышленные предприятия (например, в деревообрабатывающей и машиностроительной промышленности) уже реорганизовали производство и уволили сотрудников или отозвали их обратно путем найма», – сказал Аас.

В то же время Аас отметил, что в то же время в эстонских компаниях в настоящее время существуют тысячи незаполненных рабочих мест. «Нехватка рабочей силы ощущается остро, и количество вакантных должностей было, например, во втором квартале на четверть больше, чем в прошлом году. Не хватает людей, выполняющих более простые работы, а также инженеров и специалистов. Однако общее охлаждение экономики также снижает зарплатные ожидания. Настороженность характеризует и потребителей, а доверие домохозяйств уже очень низкое – по летним данным оно всего на один пункт выше, чем в конце 2008 года», – сказал Аас.