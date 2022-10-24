Сильная инфляция и высокие цены на энергоносители в Европе вынуждают компании искать способы экономии везде, где только можно. Свежие опросы показывают, что ситуация даже сложнее, чем опасались ранее.
Cуровая реальность: четверть предпринимателей планирует сокращения
В то время, как в Европе опасаются резкой волны увольнений, в Эстонии глава Центрального союза работодателей Арто Аас считает ситуацию сложной, но уверен, что самый трудный момент должен наступить весной, после чего снова станет легче.
«Предприниматели сталкиваются с несколькими кризисами одновременно (рост цен на энергоносители, инфляция, цепочки поставок, последствия войны, неясно дальнейшее течение вируса и т. д.) и сохраняется неопределенность в осенне-зимний сезон. Идет подготовка к рецессии экономики, а в некоторых отраслях и к кризису. В то же время нужно отметить, что неопределенности много, но не так, как это было во время последнего кризиса в 2008 году или в начале пандемии два года назад», –сказал Арто Аас о нынешних настроениях среди работодателей.
Что касается рынка труда Эстонии, Аас сослался на сентябрьские данные Института конъюнктуры.
Промышленность – примерно на 10% больше тех, кто думает, что через три месяца сотрудников станет меньше. В кризис 2008 и 2020 годов этот показатель был в несколько раз выше. Наиболее пессимистичны производители полуфабрикатов, такие как производители строительных материалов и производители товаров длительного пользования. Пищевая промышленность планирует нанять больше сотрудников.
Строительство – на 6% больше предпринимателей, которые планируют нанять больше сотрудников в ближайшие месяцы. Квалифицированный труд по-прежнему считается самым большим препятствием для деятельности. Существующие заказы гарантируют работу в течение пяти месяцев, что является неплохим уровнем.
Торговля – на 2,2% больше тех, кто планирует нанять больше сотрудников.
Услуги – на 8% больше тех, кто планирует нанять больше сотрудников.
«Вероятно, что эти показатели отражают тот факт, что внутренний рынок активен и проглатывает рост цен, но в экспортной отрасли уже наблюдается снижение заказов и, возможно, более непосредственно ощущается ценовое давление. Именно поэтому некоторые промышленные предприятия (например, в деревообрабатывающей и машиностроительной промышленности) уже реорганизовали производство и уволили сотрудников или отозвали их обратно путем найма», – сказал Аас.
В то же время Аас отметил, что в то же время в эстонских компаниях в настоящее время существуют тысячи незаполненных рабочих мест. «Нехватка рабочей силы ощущается остро, и количество вакантных должностей было, например, во втором квартале на четверть больше, чем в прошлом году. Не хватает людей, выполняющих более простые работы, а также инженеров и специалистов. Однако общее охлаждение экономики также снижает зарплатные ожидания. Настороженность характеризует и потребителей, а доверие домохозяйств уже очень низкое – по летним данным оно всего на один пункт выше, чем в конце 2008 года», – сказал Аас.
Но Аас по-прежнему не видит причин для депрессии: по его словам, кризисы последних лет научили нас готовиться к худшему, но в то же время мы все еще надеемся и действуем на достижения лучшего результата. «Учитывая сегодняшние знания, нижняя точка кризиса и выход из него ожидаются весной следующего года», - сказал Аас.
Настроения в Европе пессимистичны
Инфляция в еврозоне в сентябре превысила 10%, в Эстонии – 24%. Инфляция подпитывается высокими ценами на энергоносители, которые, в свою очередь, подпитываются сомнениями в надежности энергосистемы. Все это влияет и на рынок труда.
Недавно проведенный опрос немецких предпринимателей показал, насколько серьезна ситуация.
В опросе Института Ifo, проведенном при посредничестве Handelsblatt, приняли участие более тысячи предпринимателей. Настроение у них было мрачное: целых 25% респондентов заявили, что планируют увольнять сотрудников. Этой весной этот показатель составил всего 14%.
Из-за высоких цен на энергоносители в Европе все больше компаний готовы полностью отвернуться от региона: 17% компаний хотят закрыть свои энергоемкие направления бизнеса.
Кроме того, 57% компаний сообщили о замораживании всех инвестиций.
Райнер Кирхдорфер, глава Ассоциации семейных предприятий, сказал, что это реальный сигнал опасности. Он отдельно указал на основе опроса, что эмиграция компаний из Германии в настоящее время ускоряется: если в предыдущем опросе 6% компаний хотели перенести свою работу в другую страну, то теперь целых 9% не видят смысла работать в Германии.
Аналогичные опасения есть и в других европейских странах.