Кейт Пентус-Розиманнус получила приличную сумму за неиспользованный отпуск

«Министерство финансов не выплачивало выходное пособие Кейт Пентус-Розиманнус. Ушедшая в отставку министр получила компенсацию за неиспользованный отпуск в размере 7564 евро», – сообщила главный специалист управления связи Минфина Алина Родиченко. По данным министерства, у Пентус-Розиманнус было 34,9 дня неиспользованного отпуска.

Кейт Пентус-Розиманнус на прошлой неделе объявила, что оставит политику и на пару месяцев будет в отпуске по уходу за ребенком. Она подтвердила, что не будет баллотироваться на весенних выборах в Рийгикогу, а также покинет пост вице-председателя Партии реформ и правления, если будет утверждена членом Европейской счетной палаты.