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В Финляндии резко подскочили цены на дрова

Аймур-Яан Кескель
В Финляндии резко подскочили цены на дрова
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Дрова. Иллюстративное фото.
Дрова. Иллюстративное фото. Фото: Urmas Luik

Отсутствие российского импорта повышает стоимость березовых дров. Жителей предупреждают, что резкое повышение цен может привести к кражам дров из жилых домов.

В Финляндии высокий спрос на березовые дрова. С конца лета некоторые продавцы дров удвоили цены, пишет финский новостной портал Yle.

«Цена на сухую березовую древесинуудвоилась, а зимой может подскочить еще выше», – сказал Пентти Карттунен, генеральный директор Maatukku, одного из крупнейших в Финляндии розничных продавцов дров.

Некоторые продавцы древесины закрыли свои интернет-магазины в конце лета, потому что не смогли удовлетворить спрос покупателей. По словам Карттунена, заказы поступали каждую минуту, и не все из них можно было выполнить вовремя. Компания Maatukku подняла цену кубометра сушеных березовых дров в Финляндии до 145 евро. Береза ​​является одним из самых распространенных видов деревьев в Финляндии и имеет высокую теплотворную способность.

Увеличение затрат на энергию привело к росту оптовых цен производителей. Другой крупный продавец дров, Klapila из Эспоо, сообщил, что их закупочная цена увеличилась примерно на 30 процентов.

Тапио Туома, генеральный директор деревообрабатывающей компании, расположенной в северной части Финляндии, сказал, что его компания уже распродала все дрова, что обычно происходит только в декабре. «Теперь мы вынуждены отказывать клиентам», – сказал он.

Поскольку спрос на древесину этой осенью высок, власти предостерегают владельцев домов от «непрошеных гостей». Дрова уже воруют из жилых домов и общественных мест для разведения костра. 

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