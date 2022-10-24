Героический поступок 15-летнего жителя Киевской области Андрея Покрасы весной 2022 года облетел все мировые СМИ. Во время оккупации Киевщины парень помог ВСУ отследить движение вражеской колонны, использовав для этого свой бытовой дрон. Однажды ночью мальчик отследил координаты большой колонны военной техники, которая двигалась по Житомирской трассе в сторону Киева. Он передал координаты российской колоны ВСУ, и вражескую технику удалось уничтожить. Незаметно, но неизбежно, война в Украине превращается в противостояние технологий.
Украина: кровавое противостояние артиллерии и пехоты превращается в войну дронов
ВСУ использует все, что летает и стреляет
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА, дроны) в российско-украинской войне используют еще с лета 2014 года. С тех пор все воинские формирования ВСУ имеют в своем штате подразделения аэроразведки. Дроны разного формата и назначения используют даже на уровне батальонов и рот. Многие солдаты украинской армии обучены работе на самых современных комплексах БПЛА.
Но до 2022 года дроны использовали преимущественно в разведывательных целях. После 24 февраля как в ВСУ, так и в добровольческих подразделениях стали активно использовать ударные дроны.
Турецкий беспилотник «Байрактар TB-2» – самый мощный ударный дрон, имеющийся в распоряжении ВСУ. В начале полномасштабного российского вторжения эти БПЛА сыграли важную роль в уничтожении целых колонн российской техники.
Максимальная скорость «Байрактара» составляет 222 км/ч, а крейсерская (экономическая) — 130 км/ч, поэтому теоретически машина способна преодолеть расстояние даже свыше 1300 км, выполнить задания и затем вернуться на базу. ВСУ также пользуются тем, что «Байрактар TB-2» не требует для старта и посадки длинных стартовых полос, является полностью автономным при старте, полете и посадке. ТВ-2 очень прост в обслуживании, не требует специальных «стерильных» ангаров и сложного оборудования.
Турецкие дроны выполняют как разведывательную, так и ударную функцию, неся на борту четыре планирующих высокоточных бомбы MAM-L и MAM-C турецкого производства.
Но Воздушные силы ВСУ используют эти дроны на командном уровне. Разведданные с «Байрактаров» поступают напрямую в Генеральный штаб и, после принятия решения по целям, спускаются на бригады.
Чтобы быть в курсе планов ближайшего противника, подразделения ВСУ имеют целый ряд разведывательных дронов в своем распоряжении. Один из основных БПЛА – «Лелека» (Аист), украинского производства. Этот беспилотник принят на вооружение ВСУ в мае 2021 года. Хотя еще задолго до своего официального входа в ВСУ этот беспилотник стал популярен в войсках.
«Лелека» прошла не только полигонные испытания, но и реальное боевое крещение в зоне боевых действий Донбасса. Преимущество этого дрона в его не привязанности к сигналу GPS, который успешно глушится российскими системами РЭБ (радиоэлектронной борьбы). При подавлении сигнала со спутника, «Лелека» продолжает автономный полет, чтобы вернуться и совершить посадку в запрограммированной точке. Радиус полета беспилотника – 50 км, время нахождения в воздухе – до 4 часов.
В подтверждение успешности данного комплекса руководитель украинского фонда помощи армии «Повернись живим» Тарас Чмут сказал: «Фонд «Повернись живим» приобрел за полтора миллиона гривен дополнительно 120 усиленных батарей для украинских БПЛА «Лелека» (Аист – рус.) – один из наиболее распространенных и наиболее необходимых авиационных комплексов бригадного уровня в армии. Именно таких комплексов мы приобрели 25 единиц, многие из которых уже успешно корректируют нашу арту на фронте. Новые батареи на 50 процентов позволяют увеличить время пребывания в воздухе, а это, в свою очередь, позволяет больше времени быть на выполнении задания и уменьшить количество взлетов-посадок, и сложнейшего аварийного этапа работы комплекса.
Благодаря вашей ежедневной поддержке, до конца года до 40 экипажей «Лелека» получат дополнительные аккумуляторы и возможность более эффективно выполнять боевые задания. Подобные потребности не являются медийно значимыми или популярными для собрания, но именно такие проекты формируют ежедневные потребности армии для войны», – говорит Тарас Чмут.
После 24 февраля в украинском правительстве наконец серьезно осознали, что дроны – весомый аргумент в современной войне. Специалисты Министерства цифровой трансформации Украины создали в мобильном приложении электронных госуслуг «ДІЯ» дополнительную опцию для помощи армии в сегменте беспилотников.
Это государственная программа под названием «Армия дронов», где каждый украинец может перечислить средства на закупку беспилотников для ВСУ. Собранные средства тут же превращаются в дроны типа «DJI-Matrix – 300», которые также стали очень популярны как среди разведывательных подразделений ВСУ, так и среди подразделений Национальной гвардии Украины.
Глава Госспецсвязи Украины Юрий Щиголь заявил: «Наша основная цель – закупить около двухсот военных комплексов-разведчиков и около тысячи дронов, которые по своему предназначению гражданские, но оснащены специальными тепловизионными камерами».
Но процесс закупки дронов происходит на всех уровнях. Сотни волонтеров везут на фронт дроны самых разных модификаций, превратив качество в количество, так как этот вид вооружения превратился в настоящий расходник.
Российские беспилотники закончились, но Иран поможет
Перед вторжением в Украину Россия также вооружилась беспилотным флотом, среди которого есть как разведывательные, так и ударные дроны. Но 24 февраля 2022 года РФ вступила в войну имея на вооружении в основном разведывательные дроны «Форпост» и «Застава», но эти модификации дорогостоящие и были произведены лишь в небольшом количестве. К началу войны в Украине беспилотников «Форпост» насчитывалось всего около полусотни штук.
Более распространенный российский БПЛА – «Орлан-10», который активно используется армией РФ еще со времен первого вторжения России в Украину в 2014 году. Дальность полета данного беспилотника достигает до 120 километров, при скорости до 150 километров в час. Преимущество этого дрона в том, что он может находится в воздухе до 16 часов без посадки, и один оператор способен управлять одновременно четырьмя беспилотниками. «Орлан-10» поступил на вооружение российской армии в 2010 году и российская оборонка произвела дронов около тысячи единиц.
В данный момент Россия заявляет про наличие ударного беспилотника «Орион», хотя испытания данного БПЛА прошли в декабре 2021 года на полигоне в Крыму, поэтому российская армия еще не обладает необходимым количеством подобных беспилотников, чтобы хоть как-то существенно повлиять на ход боевых действий в Украине.
В результате более полугода боевых действий в Украине Россия начинает испытывать острый дефицит высокоточных ракет. Путин лично полетел в Тегеран, чтобы договориться о закупке иранских дронов Shahed-136 («Свидетель»), которые в Украине прозвали «Мопедом» за громкий характерный звук примитивного двухтактного двигателя. В российской армии этот беспилотник назвали «Герань-2».
Фактически, «Shahed-136» является низкоскоростным барражирующим боеприпасом, который не оборудован видеокамерой. Наведение осуществляется через спутниковые системы GPS и GLONASS по заранее введённым координатам цели. Таким образом иранский дрон используется по ранее известным стационарным объектам, преимущественно, гражданским. Военные цели гораздо более мобильны, поэтому российская армия не успевает отслеживать их месторасположение.
В первые дни использования иранские дроны нанесли существенные повреждения гражданской инфраструктуре Украины. Были атакованы мосты, тепловые электростанции и многоквартирные дома мирных жителей.
В ВСУ ищут способы борьбы с иранскими «мопедами». Киевские специалисты разработали специальное приложение для смартфона, при помощи которого командование ПВО будет получать информацию о беспилотниках от граждан напрямую, что помогает отслеживать траекторию полета «Шахедов» и заранее готовить зенитные средства для борьбы с ними.
Издание Guardian пишет, что c 13 сентября по 17 октября украинские ПВО сбили 161 дрон-камикадзе «Шахед-136», один беспилотник «Шахед-129» (это более крупный разведывательный БПЛА) и четыре «Мохаджер-6» (средний ударно-разведывательный БПЛА).
Украинская армия также имеет на вооружении дрон-камикадзе Switchblade-600, производства США. Данный дрон представляет собой тип баражирующего боеприпаса, предназначенный для атаки живой силы, незащищённой техники и бронированных целей – танков, БТРов, БМП. Такие дроны способны находиться в воздухе до 40 мин и по команде оператора возвращаться на исходную позицию. Преимущество этого дрона в его дешевизне – до 20 тысяч долларов США. Но американцы передали ВСУ всего около сотни таких дронов, поэтому о массовом применении данного вооружения говорить пока не приходится.
В Министерстве обороны РФ обнародовали кадры применения российского дрона-камикадзе «Ланцет», который, якобы поразил украинскую зенитно-ракетную систему С-300 на Запорожском направлении. Но о массовом применении данного вооружения также ничего не известно, так как он только поступил на вооружение и, очевидно, еще проходит испытания в боевых условиях.
Дроны забирают жизни своих создателей...
В ходе войны дронов в Украине убиты десять иранских инструкторов, обучавших российских военных управлению беспилотными летательными аппаратами производства Исламской республики. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на украинские источники. Издание подчеркивает, что таким образом подтверждается информация Минобороны Украины и Пентагона о том, что в войне с Украиной Россия не только применяет иранские беспилотники Shahed-136, но и пользуется услугами инструкторов из этой страны. К слову, в Иране до сих пор отрицают поставку своих дронов в Россию.
Кроме того, официальный Киев считает, что Иран использует Украину как полигон для испытаний своих дронов-камикадзе, чтобы подготовиться к ударам беспилотников по Израилю в будущем.
Генерал Вооруженных сил США в отставке Марк Хертлинг в интервью для «Голосу Америки» резюмировал: «К сожалению, да, Украину сегодня можно назвать военной лабораторией. Ее боевой опыт показывает, как эволюционирует война, и каково ее будущее лицо».