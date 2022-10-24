Украина: кровавое противостояние артиллерии и пехоты превращается в войну дронов

Руководитель благотворительного фонда «Повернись живим» Тарас Чмут Фото: «Повернись живим»

Благодаря вашей ежедневной поддержке, до конца года до 40 экипажей «Лелека» получат дополнительные аккумуляторы и возможность более эффективно выполнять боевые задания. Подобные потребности не являются медийно значимыми или популярными для собрания, но именно такие проекты формируют ежедневные потребности армии для войны», – говорит Тарас Чмут.

После 24 февраля в украинском правительстве наконец серьезно осознали, что дроны – весомый аргумент в современной войне. Специалисты Министерства цифровой трансформации Украины создали в мобильном приложении электронных госуслуг «ДІЯ» дополнительную опцию для помощи армии в сегменте беспилотников.

Страница в мобильном приложении электронных госуслуг «ДІЯ» для закупки дронов на нужды ВСУ Фото: Скриншот из приложения "ДІЯ"

Это государственная программа под названием «Армия дронов», где каждый украинец может перечислить средства на закупку беспилотников для ВСУ. Собранные средства тут же превращаются в дроны типа «DJI-Matrix – 300», которые также стали очень популярны как среди разведывательных подразделений ВСУ, так и среди подразделений Национальной гвардии Украины.

Председатель Госспецсвязи Украины Юрий Щиголь Фото: news.liga.net

Глава Госспецсвязи Украины Юрий Щиголь заявил: «Наша основная цель – закупить около двухсот военных комплексов-разведчиков и около тысячи дронов, которые по своему предназначению гражданские, но оснащены специальными тепловизионными камерами».

Но процесс закупки дронов происходит на всех уровнях. Сотни волонтеров везут на фронт дроны самых разных модификаций, превратив качество в количество, так как этот вид вооружения превратился в настоящий расходник.

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