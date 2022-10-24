Бизнесвумен попалась на удочку интернет-мошенников

51-летняя женщина, проживающая в Пярну, заключила договор с компанией, предложившей ей возможность зарабатывать. Для этого ее пришлось создать аккаунт на странице компании.

Для осуществления торговли на странице, жительнице Пярну пришлось перевести 250 евро в качестве залога. Женщине потом постоянно звонили для того, чтобы она сделала следующие платежи, необходимых якобы для продолжения торговли. Она не хотела этого делать.

Когда она захотела закрыть аккаунт, ее попросили указать номер банковского счета, чтобы вернуть баланс счета. Деньги не были переведены, после чего они запросили доступ к компьютеру женщины через программу Anydesk и доступ к ее счету в иностранном банке, с которого деньги были переведены на счет в иностранном банке.

В общей сложности жертве мошенничества был причинен материальный ущерб в размере 5050 евро.