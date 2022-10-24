Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 24 октября: как бороться с детским насилием, «автобус будущего», осетры в Нарове, Музей компьютеров и акро-йога
Сегодня в выпуске:
- Очередной случай подросткового насилия вызвал широкий резонанс в соцсетях и прессе. Почему родители не могут добиться помощи от полиции?
- Короткие новости: почему уменьшаются упаковки товаров, зачем регулярно проверять датчики дыма и что советует эстоноземельцам министр Рийна Сиккут.
- Фирма под руководством бывшего премьер-министра Таави Рыйваса представила модель «автобуса будущего». Наш корреспондент выяснял, как выглядит новый транспорт.
- В реку Нарову заселили около 250 молодых особей осетра, чтобы помочь восстановить популяцию осетровых в Балтийском море. Какие еще меры принимаются с этой целью - в сюжете нашей съёмочной группы.
- От калькулятора до ЭВМ размером с комнату. Наша съемочная группа знакомилась с экспонатами уникального музея компьютеров в Талллинне
- Мировые новости: какие вакцины одобрила еврокомиссия, что воруют в Швеции и какой развлекательный парк открыли в Латвии.
- Что такое акро-йога, как правильно ею заниматься и чем она полезна - узнавала наша корреспондент.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 24 октября.