«Новости в 7» за 24 октября: как бороться с детским насилием, «автобус будущего», осетры в Нарове, Музей компьютеров и акро-йога

Сегодня в выпуске:

- Очередной случай подросткового насилия вызвал широкий резонанс в соцсетях и прессе. Почему родители не могут добиться помощи от полиции?

- Короткие новости: почему уменьшаются упаковки товаров, зачем регулярно проверять датчики дыма и что советует эстоноземельцам министр Рийна Сиккут.

- Фирма под руководством бывшего премьер-министра Таави Рыйваса представила модель «автобуса будущего». Наш корреспондент выяснял, как выглядит новый транспорт.

- В реку Нарову заселили около 250 молодых особей осетра, чтобы помочь восстановить популяцию осетровых в Балтийском море. Какие еще меры принимаются с этой целью - в сюжете нашей съёмочной группы.

- От калькулятора до ЭВМ размером с комнату. Наша съемочная группа знакомилась с экспонатами уникального музея компьютеров в Талллинне

- Мировые новости: какие вакцины одобрила еврокомиссия, что воруют в Швеции и какой развлекательный парк открыли в Латвии.

- Что такое акро-йога, как правильно ею заниматься и чем она полезна - узнавала наша корреспондент.