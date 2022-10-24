В Вильяндимаа открывается крупный животноводческий комплекс

Это самый большой и имеющий самое современное комплексное решение животноводческий комплекс в Эстонии. В животноводческом комплексе с новаторским решением животные в разные жизненные циклы перемещаются из хлева в хлев, которые находятся на той же самой ферме рядом друг с другом. Хлева построены именно с учетом возрастных потребностей животных.

Ситуации, которые вызывают дополнительное возбуждение, например, длительный переезд на дальнее расстояние в какое-либо другое здание теперь исключены. Результат этого более здоровые животные, меньший стресс у животных, больший объем продукции и меньшие хозяйственные расходы.

В животноводческий комплекс Mangeni Farm, построенный в два этапа в период с 2020 до 2022 годы Silikaat Grupp инвестировал 10 млн евро. Генеральным подрядчиком строительства было предприятие Mapri Ehitus.