Кыоские сельскохозяйственные предприятия откроют в предстоящий четверг животноводческий комплекс Mаngeni PM в Коксвере в волости Пыхья-Сакала в Вильяндимаа, сообщила в понедельник пресс-служба предприятия.
В Вильяндимаа открывается крупный животноводческий комплекс
Это самый большой и имеющий самое современное комплексное решение животноводческий комплекс в Эстонии. В животноводческом комплексе с новаторским решением животные в разные жизненные циклы перемещаются из хлева в хлев, которые находятся на той же самой ферме рядом друг с другом. Хлева построены именно с учетом возрастных потребностей животных.
Ситуации, которые вызывают дополнительное возбуждение, например, длительный переезд на дальнее расстояние в какое-либо другое здание теперь исключены. Результат этого более здоровые животные, меньший стресс у животных, больший объем продукции и меньшие хозяйственные расходы.
В животноводческий комплекс Mangeni Farm, построенный в два этапа в период с 2020 до 2022 годы Silikaat Grupp инвестировал 10 млн евро. Генеральным подрядчиком строительства было предприятие Mapri Ehitus.
Mangeni PM это крупнейший в Вильяндимаа и один из пяти крупнейших в Эстонии производителей молока. Расположенное при Mangeni PM предприятие Biometaan OÜ занимается производством из навозной жижи и навоза биометана. Mangeni PM OÜ входит в Silikaat Grupp, образуя вместе с Kõo Agro OÜ, Navesti Agro OÜ и Õnne Piimakarjatalu OÜ группу Кыоских сельскохозяйственных предприятий.