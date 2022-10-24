Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в понедельник подчеркнула, что с приближением зимы нельзя терять бдительность в отношении коронавируса и гриппа, поскольку число случаев заболевания в Европе растет.
ВОЗ: нельзя терять бдительность в отношении коронавируса и гриппа
«Сейчас не время для отдыха», – заявил на пресс-конференции директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
По словам Клюге, Европейский регион ВОЗ, в который входят 53 страны, включая Россию и республики Центральной Азии, снова оказался в центре пандемии коронавируса, на которую приходится почти 60 процентов новых случаев заболевания Covid-19 во всем мире.
В то же время наблюдается пик заболеваемости сезонным гриппом.
С новой волной коронавируса количество людей, нуждающихся в интенсивной терапии, и количество смертей не вырастут до того же уровня, что и в предыдущие волны. ВОЗ подчеркнула, что причина связана с кампаниями по вакцинации.
«Вакцинация – один из наших самых эффективных инструментов как против гриппа, так и против Covid-19», – сказал Клюге, призывая людей как можно скорее получить как дополнительную дозу вакцины против коронавируса, так и инъекцию вакцины против гриппа.