ВОЗ: нельзя терять бдительность в отношении коронавируса и гриппа

«Сейчас не время для отдыха», – заявил на пресс-конференции директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По словам Клюге, Европейский регион ВОЗ, в который входят 53 страны, включая Россию и республики Центральной Азии, снова оказался в центре пандемии коронавируса, на которую приходится почти 60 процентов новых случаев заболевания Covid-19 во всем мире.

В то же время наблюдается пик заболеваемости сезонным гриппом.

С новой волной коронавируса количество людей, нуждающихся в интенсивной терапии, и количество смертей не вырастут до того же уровня, что и в предыдущие волны. ВОЗ подчеркнула, что причина связана с кампаниями по вакцинации.