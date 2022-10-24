Пн, 24.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

На баскетбольной площадке взорвался фейерверк

Лаури Мутсо
На баскетбольной площадке взорвался фейерверк
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Воскресным утром перед посетителями баскетбольной площадки развернулось сокрушительное зрелище.
Воскресным утром перед посетителями баскетбольной площадки развернулось сокрушительное зрелище. Фото: Piret Kool

В субботу поздно вечером на баскетбольной площадке Rannapark возле виллы Амменде в Пярну взорвался фейерверк, который был заказан заранее для праздника. К сожалению, организаторы выбрали совершенно неправильное место для зрелища.

Местом запуска ракет пиротехник выбрал баскетбольную площадку Rannapark. Его пластиковая и резиновая крышка загорелась во время использования. Были вызваны спасатели, которые оперативно потушили батарею фейерверков и пылающую баскетбольную площадку. Огонь повредил несколько квадратных метров поверхности баскетбольной площадки.

Никто ничего не отрицает, никто не уклоняется, и все очень несчастны, что такое произошло.

Хенн Валлимяэ, президент благотворительного Пярнуского клуба Rotary.

Ключевые слова
Наверх