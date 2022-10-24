В субботу поздно вечером на баскетбольной площадке Rannapark возле виллы Амменде в Пярну взорвался фейерверк, который был заказан заранее для праздника. К сожалению, организаторы выбрали совершенно неправильное место для зрелища.
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На баскетбольной площадке взорвался фейерверк
На баскетбольной площадке взорвался фейерверк
Местом запуска ракет пиротехник выбрал баскетбольную площадку Rannapark. Его пластиковая и резиновая крышка загорелась во время использования. Были вызваны спасатели, которые оперативно потушили батарею фейерверков и пылающую баскетбольную площадку. Огонь повредил несколько квадратных метров поверхности баскетбольной площадки.