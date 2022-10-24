В США по меньшей мере два человека были убиты нападавшим, открывшим стрельбу в школе в городе Сент-Луисе, сообщила полиция. Еще несколько человек получили ранения.
В США при стрельбе в школе погибли три человека
В США при стрельбе в школе погибли три человека
Начальник полиции Сент-Луисе Майк Сак сообщил журналистам, что мужчина также стрелял в офицеров, которые бросились в школу визуальных и исполнительских искусств после сигнала тревоги.
Сак сказал, что стрелку на вид около 20 лет, и его личность еще не установлена. По словам начальника полиции, преступник убил взрослую женщину и девочку-подростка.
Сак сказал, что полиция прибыла в школу через несколько минут после получения сообщения об активном стрелке.
Нападавший был убит в перестрелке с правоохранителями.
В США стрельба в школах является тревожно частым явлением. В мае подросток убил 19 детей и двух учителей начальной школы в Увальде, штат Техас.