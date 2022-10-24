В США при стрельбе в школе погибли три человека

Начальник полиции Сент-Луисе Майк Сак сообщил журналистам, что мужчина также стрелял в офицеров, которые бросились в школу визуальных и исполнительских искусств после сигнала тревоги.

Сак сказал, что стрелку на вид около 20 лет, и его личность еще не установлена. По словам начальника полиции, преступник убил взрослую женщину и девочку-подростка.

Сак сказал, что полиция прибыла в школу через несколько минут после получения сообщения об активном стрелке.

Нападавший был убит в перестрелке с правоохранителями.