Что такое «грязная бомба», которой Россия пугает Европу

Он сказал, что «стремление киевского режима к обладанию ядерным оружием человечество видело на протяжении нескольких шагов начиная с того дня (19 февраля), когда президент Зеленский выступил на конференции по безопасности в Мюнхене, тогда уже были понятны его амбиции обладать ядерным оружием».

Это не первый раз когда Россия обвиняет Украину в попытке создать «грязную бомбу». Об этом, например, активно говорила российская пресса в первые дни после вторжения российской армии в Украину в конце февраля.

Публикации в российской прессе о возможности создания в Украине «грязной бомбы» или даже ядерного оружия появлялись и раньше. Так «Известия» 17 сентября 2014 года опубликовали статью «Украина может создать ядерную бомбу за 10 лет», в которой эксперты говорили и о «грязной бомбе»

Но и тогда основными аргументами были либо ссылки на некую закрытую информацию, либо слова различных комментаторов, выступавших по телевидению, в прессе или писавших посты в соцсетях.

До сих пор четких доказательств появления в Украине ядерного или радиологического оружия, к которому относится «грязная бомба», опубликовано не было.

Русская служба Би-би-си попыталась найти ответы на некоторые вопросы, связанные с «грязной бомбой».

Реакция Украины