Опасно: в Эстонии в 16 детских игровых комнатах выявлены недостатки

Всего недостатки были выявлены в 16 игровых залах примерно по 25 различным аспектам. Наибольшее количество дефектов в расчете на одну игровую комнату составило 13, причем большая часть проблемных мест была связана с изношенностью оборудования и отсутствием своевременного обслуживания. Несмотря на то, что было выявлено множество недостатков, по результатам проверки нельзя делать однозначного вывода по всему сектору, так как объекты для проверки были выбраны на основе предварительной работы.

По сравнению с контрольной кампанией 2018 года ситуация на рынке стала лучше, а предприниматели стали обладать большей осведомленностью. Также поставщики услуг устранили большинство недостатков на сегодняшний день – перестроили аттракционы, добавили необходимые смягчения, барьеры и т.д. или дополнили правила.

Самыми частыми недостатками, которые в то же время могут привести к самым тяжелым последствиям, были:

риск падения с высоты и получения травм из-за недостаточного/неудовлетворительного ограждения или барьера – 8 случаев;

риск повисания из-за размеров отверстий аттракционов – в 7 случаях;

открытые сетки ограждений. В зависимости от размера проема результатом может быть либо падение с высоты и риск получения травмы, либо застревание в проеме и риск повисания – в 4 случаях.