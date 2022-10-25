Бизнес и ничего личного. Как Европа ищет замену российскому газу в Азербайджане

Томас де Ваал, старший научный сотрудник по Кавказу фонда Карнеги, тоже считает что сделка Европы с Азербайджаном это «скорее политический месседж, чем экономический», и никак Европе в ближайшее время не поможет.

«Тут речь идет об увеличении поставок газа к 2027 году, но Европе газ нужен сейчас, этой и может быть следующей зимой, – говорит эксперт. – И в то же время при заявлении о переходе на зеленую энергетику мне кажется странным приезжать в Баку, анонсируя долгосрочную газовую сделку, когда у тебя есть две проблемы - краткосрочный дефицит энергетики этой зимой, и ты хочешь при этом отказаться от газа в долгосрочной перспективе».

Зато в Азербайджане на это смотрят как на поддержку от ЕС, что выгодно местным властям, добавляет де Ваал: «Азербайджан называют надежным партнером, используют язык дружбы и партнерства.»

Европе газ, Азербайджану – аресты

Азербайджанская исследовательница в области миротворчества Арзу Гейбулла считает, что Европу никогда на самом деле не интересовало, есть ли демократия в ее стране.

«Конечно, были заявления и встречи [европейских чиновников] в кулуарах с представителями гражданского общества Азербайджана, но эти встречи и заявления никогда не имели большого влияния на ситуацию в стране», – говорит она. Вместо этого они больше походили на «выражение поддержки пострадавшему гражданскому обществу, говорит она.