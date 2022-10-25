30 лет героина, почти 9 лет тюрьмы, 15 лет работы в проституции. Это кратко о CV 47-летней Алены. Большинства девочек, с которыми она начинала работать на улице, уже нет в живых. Алена жива. И это означает, что она может продолжить свою биографию с чистого листа. Имя и некоторые детали в статье изменены, все остальное – документальный рассказ, пишет Rus.TVNET.
Алена – стройная, хорошо сложенная женщина, одета легко: джинсы, ветровка и кеды. Светлые волосы зачесаны назад. На лице косвенно, но отразились последствия принятия героина. С зонтиком, защищающим от дождя, идем в кафе, чтобы спокойно поговорить.