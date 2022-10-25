30 лет героина, почти 9 лет тюрьмы, 15 лет работы в проституции. Это кратко о CV 47-летней Алены. Большинства девочек, с которыми она начинала работать на улице, уже нет в живых. Алена жива. И это означает, что она может продолжить свою биографию с чистого листа. Имя и некоторые детали в статье изменены, все остальное – документальный рассказ, пишет Rus.TVNET .

Она заказывает фруктовый чай и, к моему удивлению, разговор о своей жизни начинает не спеша. Возможно, виновата эйфория свободы после проведенных лет в тюрьме. В ней, 47-летней, все еще иногда проскакивает что-то наивное, девичье. Может быть, ее жизнь остановилась еще тогда, когда в ней появился героин. Пять месяцев назад Алена вышла из заключения, где провела пять лет. В целом под арестом она была четыре раза – чаще всего за воровство, а последний раз – за хранение и распространение наркотиков.