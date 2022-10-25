У недавно посетившей магазин Maxima жительницы Валга на кассе за выбранный товар попросили больше денег, чем было указано на ценнике в торговом зале. По словам представительницы сети магазинов, это была ошибка и они будут стараться избегать подобных недочетов в будущем.
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Посетительница магазина Maxima негодует: почему такая разница в цене?
Посетительница магазина Maxima негодует: почему такая разница в цене?
При посещении валгаского магазина Maxima Урве Шмидт столкнулась с ситуацией, которая, вероятно, время от времени происходит и в других магазинах. «Ходила в Maxima, а там товар продается по неправильной цене, уже третий раз подряд».