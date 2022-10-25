Посетительница магазина Maxima негодует: почему такая разница в цене?

При посещении валгаского магазина Maxima Урве Шмидт столкнулась с ситуацией, которая, вероятно, время от времени происходит и в других магазинах. «Ходила в Maxima, а там товар продается по неправильной цене, уже третий раз подряд».

Она уточнила, что по вторникам в магазине начинают действовать новые скидки, а в понедельник на сааремааскую ветчину уже стояла цена со скидкой в размере 8,49 евро. Однако на кассе оказалось, что стоит ветчина почти 12 евро. «Вторник – день начала новых скидок, но в понедельник товары выставляют на прилавок по сниженной цене, а фактически продают по полной цене. На упаковке стоит скидочная цена, человек идет на кассу, товар пробивается и покупается по полной цене», – рассказывает Шмидт.