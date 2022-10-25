Журналисты вычислили российских наводчиков ракет на Украину

Журналистам удалось идентифицировать в составе этого подразделения более 30 российских военных инженеров, большинство из которых – «молодые мужчины и женщины с бэкграундом в сфере информационных технологий и даже в разработке компьютерных игр». «Детализация их звонков, сопоставленная с обстрелами, подтверждает их причастность к убийству мирных жителей Украины», – пишет The Insider.

Чтобы найти их, авторы расследования проанализировали данные тысяч выпускников ведущих военных институтов России, специализирующихся на ракетостроении и целеуказании. Как оказалось, те ракетчики, которые после выпуска поступили на службу в ГВЦ, зарегистрированы как проживающие и работающие по адресу Знаменка, 19 в Москве – официальному адресу российского Генштаба.

Как вычислили наводчиков

Авторы расследования изучили метаданные телефонных разговоров начальника ГВЦ генерал-майора Роберта Баранова с 24 февраля по конец апреля 2022 года. Каждый раз перед запусками крылатых ракет по Украине, ему звонили с одного и того же номера, который, как выяснили журналисты, принадлежит полковнику Игорю Багнюку. Он также зарегистрирован на Знаменке, 19.

Исследовав метаданные звонков Багнюка, расследователи и вычислили целое подразделение из 33 военных инженеров и айтишников, подчиняющихся полковнику. Оно состоит из трех команд, каждая из которых программирует траектории полета одного типа высокоточных ракет: крылатых ракет «Калибр» морского базирования, крылатых ракет Р-500 для комплексов «Искандер» наземного базирования и крылатых ракет Х-101 воздушного базирования.