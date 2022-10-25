Закрытость общества и не только: многие жители Эстонии отказались от посещения кинотеатров

По словам аналитика Департамента статистики Эрика Леста, в прошлом году количество посещений кинотеатров было самым низким за последние 16 лет, на таком же уровне количество посещений кинотеатров было в 2005 и 2006 годах. «Если в 2019 году кинотеатры посещались около 3,7 миллиона раз, то в прошлом году соответствующее число составило 1,4 миллиона, т.е. по сравнению с допандемическим периодом количество посещений снизилось на 2,3 миллиона, т.е. в 2,7 раз», – сказал Лест.

Фото: Statistikaamet

Самым популярным фильмом в кинотеатрах вне конкуренции стала картина «007: Не время умирать» из серии фильмов о Джеймсе Бонде — фильм посмотрели 98 095 раз, а кассовые сборы составили около 640 000 евро. За ним следуют «Форсаж 9» и научно-фантастический фильм «Дюна», снятый на основе романа Фрэнка Герберта, их посмотрели соответственно 56 555 и 53 545 раз. Из эстонских фильмов в прошлом году самым популярным оказался снятый по одноименной пьесе Андруса Кивиряхка художественный фильм «Эстонские похороны», который посмотрели 43 083 раза.

По словам аналитика, закрытость общества, осторожность и ограничение возможностей участия в культурной жизни заставило жителей Эстонии искать альтернативные кинематографу формы досуга. «Набравшие во время пандемии популярность стриминговые платформы, такие как Netflix, Elisa Huub, Jupiter или Viaplay, кажется, повлияли на активность посещений кинотеатров: платные пакеты поставщиков телевизионных услуг или бесплатные сериалы и кинофильмы импонируют людям все больше», – говорит Эрик Лест.

Фото: Statistikaamet

В прошлом году в Эстонию было импортировано 178 кинофильмов, что на 14% меньше, чем в 2020 году, и на 37% меньше, чем в докоронавирусный 2019 год. Из стран Европы было импортировано 94 фильма, из Соединенных Штатов Америки — 75 и из других стран – девять фильмов.

Помимо художественных, анимационных и документальных фильмов в 2021 году предприятия Эстонии произвели 1420 заказных фильмов, из которых 793 были рекламными, 324 – маркетинговыми и 245 – учебными, также было произведено 58 музыкальных видео.

Использованные данные были получены от Эстонского института кинематографии, НКО База данных эстонских фильмов и собраны в ходе опроса Департамента статистики.

Более детальные данные опубликованы на домашней странице Департамента статистики.