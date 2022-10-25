Зеленский: Россия больше никогда не будет кому-то что-то диктовать

«Сегодня ровно восемь месяцев полномасштабной войны. Что достигнуто за это время? Мы отстояли независимость нашего государства, и России этого уже не изменить. Шаг за шагом мы освободим украинскую землю в том числе и Крым», – сказал Зеленский.

По его словам, наступит время, когда вся Украина будет свободной.

«Украина ломает так называемую "вторую армию мира", и отныне Россия будет только просительницей. Что-то там выпрашивает в Иране, что-то пытается выжать из западных государств, придумывая разные глупости об Украине, запугивая, обманывая. Никогда больше Россия не будет субъектом, который может что-то кому-то диктовать. Нет больше у нее потенциала, чтобы диктовать. Мир это видит», – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что российский потенциал растрачивается сейчас « на это безумие – на войну против нашего государства и всего свободного мира».

« Чем больше своего потенциала Россия потеряет сейчас, тем больше реальной свободы получат все народы и рядом с Россией, и в ее пределах. Украина – в первую очередь,» – подчеркнул глава государства.

Он отметил, что 24 февраля в Кремле « об этом и подумать не могли, хотя стоило».