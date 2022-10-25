По данным украинского новостного портала УНИАН, Владимир Зеленский сообщил, что Россия больше никогда не будет субъектом, который может кому-то что-то диктовать.
Зеленский: Россия больше никогда не будет кому-то что-то диктовать
«Сегодня ровно восемь месяцев полномасштабной войны. Что достигнуто за это время? Мы отстояли независимость нашего государства, и России этого уже не изменить. Шаг за шагом мы освободим украинскую землю в том числе и Крым», – сказал Зеленский.
По его словам, наступит время, когда вся Украина будет свободной.
«Украина ломает так называемую "вторую армию мира", и отныне Россия будет только просительницей. Что-то там выпрашивает в Иране, что-то пытается выжать из западных государств, придумывая разные глупости об Украине, запугивая, обманывая. Никогда больше Россия не будет субъектом, который может что-то кому-то диктовать. Нет больше у нее потенциала, чтобы диктовать. Мир это видит», – подчеркнул президент.
Зеленский отметил, что российский потенциал растрачивается сейчас « на это безумие – на войну против нашего государства и всего свободного мира».
« Чем больше своего потенциала Россия потеряет сейчас, тем больше реальной свободы получат все народы и рядом с Россией, и в ее пределах. Украина – в первую очередь,» – подчеркнул глава государства.
Он отметил, что 24 февраля в Кремле « об этом и подумать не могли, хотя стоило».
« Но сейчас, 24 октября, нет уже такого российского чиновника и пропагандиста, который бы не понимал, куда все это для них движется. Они давно начали вспоминать 1917 год. Ощущение провала в России все сильнее,» – добавил Зеленский.