Ловите удачу! Застройщик предлагает бесплатно жить в новой квартире в течение года

«Быстрая инфляция и рост расходов на жилье затронули всех нас. Особенно нелегко тем, кто только выходит на рынок недвижимости, работает на социально важных, но низкооплачиваемых должностях или арендует недвижимость», — сказала Марис Пукк, менеджер по маркетингу Kaamos Kinnisvara. Именно это послужило причиной для объявления конкурса, победитель которого получит жилье на целый год совершенно бесплатно.

Фото: Karl Kasepõld

Призом станет спроектированная дизайнером интерьеров Kaamos Маарьей-Лийс Рюйтель и полностью меблированная двухкомнатная квартира в новом жилом районе Викимыйза, расположенном в Таллинне в районе озера Харку. «В Викимыйза есть все необходимое для жизни. Здесь прекрасно сочетаются природа и городские удобства», — описала район Марис Пукк.

Фото: Karl Kasepõld

Торговый центр Rocca Al Mare, супермаркеты Rimi и Selver, а также Таллиннский зоопарк находятся в радиусе километра от микрорайона. До города легко добраться на машине, автобусе и троллейбусе. Квартира светлая и просторная, к ней добавляется кладовая на первом этаже и парковочное место в подвале. Еще один бонус: ежемесячная уборка.

Фото: Karl Kasepõld

К участию в конкурсе приглашаются все, для кого победа в нем действительно имеет большое значение. Вы студент, учитель, спасатель, полицейский или просто давно и безуспешно ищущий подходящее жилье? Чтобы принять участие в розыгрыше, вы должны обосновать причину, по которой именно вы заслуживаете эту квартиру. «Из присланных историй мы выбираем те, которые нас тронули больше всего, и уже среди этих писем выберем счастливого обладателя квартиры», — сказала Пукк.