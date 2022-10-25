Девелопер Kaamos Kinnisvara предоставит счастливчику уникальную возможность проживания в полностью обставленной новой квартире в жилом районе Викимыйза на берегу озера Харку в течение года.
Ловите удачу! Застройщик предлагает бесплатно жить в новой квартире в течение года
«Быстрая инфляция и рост расходов на жилье затронули всех нас. Особенно нелегко тем, кто только выходит на рынок недвижимости, работает на социально важных, но низкооплачиваемых должностях или арендует недвижимость», — сказала Марис Пукк, менеджер по маркетингу Kaamos Kinnisvara. Именно это послужило причиной для объявления конкурса, победитель которого получит жилье на целый год совершенно бесплатно.
Призом станет спроектированная дизайнером интерьеров Kaamos Маарьей-Лийс Рюйтель и полностью меблированная двухкомнатная квартира в новом жилом районе Викимыйза, расположенном в Таллинне в районе озера Харку. «В Викимыйза есть все необходимое для жизни. Здесь прекрасно сочетаются природа и городские удобства», — описала район Марис Пукк.
Торговый центр Rocca Al Mare, супермаркеты Rimi и Selver, а также Таллиннский зоопарк находятся в радиусе километра от микрорайона. До города легко добраться на машине, автобусе и троллейбусе. Квартира светлая и просторная, к ней добавляется кладовая на первом этаже и парковочное место в подвале. Еще один бонус: ежемесячная уборка.
К участию в конкурсе приглашаются все, для кого победа в нем действительно имеет большое значение. Вы студент, учитель, спасатель, полицейский или просто давно и безуспешно ищущий подходящее жилье? Чтобы принять участие в розыгрыше, вы должны обосновать причину, по которой именно вы заслуживаете эту квартиру. «Из присланных историй мы выбираем те, которые нас тронули больше всего, и уже среди этих писем выберем счастливого обладателя квартиры», — сказала Пукк.
Свою историю до 13 ноября можно отправить СЮДА. Розыгрыш будет произведен и победитель назван 19 ноября.