Счета вырастут: предприятие водоснабжения в третий раз за год поднимает цены

Предприятия водоснабжения утверждают, что если в 2019 году цена на электроэнергию составляла не более 20 процентов затрат компании, то сейчас она у многих выросла до 50 процентов. Для конечных потребителей, которые используют 2,5-3 кубометра воды в месяц, цена, которая вступит в силу в декабре, означает повышение расходов в месяц примерно в полтора евро на человека.