Большинству предприятий водоснабжения Эстонии в этом году из-за инфляции и роста цен на энергоносители пришлось поднять цены на свои услуги. Предприятие Emajõe Veevärk, которое обеспечивает водой волости Эльва, Йыгева, Камбья, Кастре, Луунья, Муствеэ, Ныо, Пейпсияэре, Ряпина, Тарту и Винни, делает это в этом году уже в третий раз.
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Счета вырастут: предприятие водоснабжения в третий раз за год поднимает цены
Счета вырастут: предприятие водоснабжения в третий раз за год поднимает цены
Предприятия водоснабжения утверждают, что если в 2019 году цена на электроэнергию составляла не более 20 процентов затрат компании, то сейчас она у многих выросла до 50 процентов. Для конечных потребителей, которые используют 2,5-3 кубометра воды в месяц, цена, которая вступит в силу в декабре, означает повышение расходов в месяц примерно в полтора евро на человека.
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