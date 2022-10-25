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Счета вырастут: предприятие водоснабжения в третий раз за год поднимает цены

Вейки Ояперв
, журналист
Счета вырастут: предприятие водоснабжения в третий раз за год поднимает цены
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По словам члена правления Emajõe Veevärk Андреса Арухейн, повышение цен на воду неизбежно почти для всех предприятий водоснабжения, поскольку рост цен на энергию в этом году был безумно высоким.
По словам члена правления Emajõe Veevärk Андреса Арухейн, повышение цен на воду неизбежно почти для всех предприятий водоснабжения, поскольку рост цен на энергию в этом году был безумно высоким. Фото: Kristjan Teedema

Большинству предприятий водоснабжения Эстонии в этом году из-за инфляции и роста цен на энергоносители пришлось поднять цены на свои услуги. Предприятие Emajõe Veevärk, которое обеспечивает водой волости Эльва, Йыгева, Камбья, Кастре, Луунья, Муствеэ, Ныо, Пейпсияэре, Ряпина, Тарту и Винни, делает это в этом году уже в третий раз.

Предприятия водоснабжения утверждают, что если в 2019 году цена на электроэнергию составляла не более 20 процентов затрат компании, то сейчас она у многих выросла до 50 процентов. Для конечных потребителей, которые используют 2,5-3 кубометра воды в месяц, цена, которая вступит в силу в декабре, означает повышение расходов в месяц примерно в полтора евро на человека.

Платит потребитель

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