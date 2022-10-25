На берегу озера Харку вырастет еще один микрорайон

По словам руководителя Arco Vara Мико Нийнемяэ, на участке Палдиски-мнт, 124 у озера Харку появится около 400 квартир. «На наш взгляд, Аркоярве — это не просто новый девелоперский проект, а скорее создание сообщества или коммуны, в которой будут жить люди, разделяющие одинаковый образ жизни. Это уникальная жилая среда обитания в контексте Таллинна, где рядом с домом есть и лесопосадки, и берег озера. Жилмассив Аркоярве предназначен для людей, которые хотят сбежать от городского шума, но не из города».

По словам Нийнемяэ, для такого места точно не подходят высотные дома, поэтому на участке площадью 69 506 м2 запланированы дома не выше четырех этажей, включая два коммерческих здания.

В зависимости от этажа для каждой квартиры планируется балкон или терраса. Между домами будут построены зоны отдыха и детские площадки. «Между всеми зданиями достаточно места, что также хорошо вписывается в нашу концепцию: создание приятной среды проживания важнее, нежели максимальные объемы строительства», — сказал глава Arco Vara.

Расположение зданий способствует снижению транспортного шума с Палдиского шоссе. Если более высокие здания застройки будут направлены в сторону Палдиски-мантеэ и Вяйке-Ыйсмяэ, то по мере приближения к частным домам и береговой зоне этажность и плотность застройки также будут снижаться.

Компания Arco Vara также взяла на себе обязательство по благоустройству береговой зоны озера Харку.

«Наша цель — предложить для проживания красивую природную среду, но в то же время мы хотим что-то привнести и для всего региона. Планировка Аркоярве предусматривает строительство нового пляжного здания, спортивных сооружений и детских площадок. Также через пляжную зону будет проложена пешеходно-велосипедная дорожка, добавятся освещение и скамейки», — рассказал Нийнемяэ.

Решение для планировки было разработано командой архитекторов KUU, в которую входят Йоэль Копли, Йоханнес Аасмяэ и Лийз Юузе.