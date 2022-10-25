Прийт Пуллеритс ⟩ Телевизионная картинка пахнет сговором

К сожалению, когда Эстонское национальное телерадиовещание транслирует предвыборную рекламу, как это произошло неделю назад во вступительном сюжете «Актуальной камеры», в котором освещалась отставка члена Партии реформ Кейт Пентус-Розиманнус с поста министра финансов и втупление в должность Аннели Аккерманн, за этим не следует никаких санкций.

Когда в кадре появилась премьер-министр Кая Каллас, то четверть минуты она простояла у плаката с белкой в цветах Партии реформ, где виднелся предвыборный лозунг: «С каждым днем защищеннее...» (Iga päevaga kaitstum, iga päevaga tugevam – с каждым днем защищеннее, с каждым днем сильнее – лозунг Партии реформ – прим.ред). Затем последовал отрывок, в котором Каллас и Аккерманн вместе встали у плаката. Теперь можно прочитать и вторую половину лозунга «...с каждым днем сильнее». После этого Аккерманн дала интервью на фоне огромного плаката, где изображена Каллас, а скраю виднеется надпись «Эстония в надежных руках».

В общей сложности в этом новостном сюжете плакаты и лозунги Партии реформ были в кадре 52 секунды.

Точно так же, как Postimees или любое другое новостное издание получило бы счет, разместив чью-то картину в качестве фона на кадре, нельзя выйти сухим из воды и транслируя политическую рекламу.