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Прийт Пуллеритс ⟩ Телевизионная картинка пахнет сговором

Имеет ли ERR право транслировать предвыборную рекламу?
Прийт Пуллеритс
Телевизионная картинка пахнет сговором
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Elmo Riig
  • По закону национальное теле- и радиовещание не может транслировать рекламу.
  • В ERR распространен прием, который уже вызывал вопросы у наблюдательных зрителей.
  • Следут спросить: считает ли ERR оправданным размещение предвыборной рекламы на заднем фоне кадра?

То, что задний план фото или телекадра совершенно не важен – неправда. Если бы Postimees опубликовал портретное фото, на заднем плане которого в хорошем качестве виднелась картина или другое произведение искусства, то нельзя исключать, что в скором времени редакция получит счет от авторского объединения за использование произведения, то есть его экспонирование, пишет журналист Прийт Пуллеритс.

К сожалению, когда Эстонское национальное телерадиовещание транслирует предвыборную рекламу, как это произошло неделю назад во вступительном сюжете «Актуальной камеры», в котором освещалась отставка члена Партии реформ Кейт Пентус-Розиманнус с поста министра финансов и втупление в должность Аннели Аккерманн, за этим не следует никаких санкций.

Когда в кадре появилась премьер-министр Кая Каллас, то четверть минуты она простояла у плаката с белкой в цветах Партии реформ, где виднелся предвыборный лозунг: «С каждым днем защищеннее...» (Iga päevaga kaitstum, iga päevaga tugevam – с каждым днем защищеннее, с каждым днем сильнее – лозунг Партии реформ – прим.ред). Затем последовал отрывок, в котором Каллас и Аккерманн вместе встали у плаката. Теперь можно прочитать и вторую половину лозунга «...с каждым днем сильнее». После этого Аккерманн дала интервью на фоне огромного плаката, где изображена Каллас, а скраю виднеется надпись «Эстония в надежных руках».

В общей сложности в этом новостном сюжете плакаты и лозунги Партии реформ были в кадре 52 секунды. 

Точно так же, как Postimees или любое другое новостное издание получило бы счет, разместив чью-то картину в качестве фона на кадре, нельзя выйти сухим из воды и транслируя политическую рекламу.

Закон о эстонском национальном телерадиовещании гласит, что национальное вещание не транслирует рекламу. С чисто технической точки зрения, конечно, можно утверждать, что упомянутый выше новостной сюжет не являестя рекламой в классическом понимании. Действительно, плакаты и лозунги были лишь фоном, сами по себе они не занимали всего эфирного времени. Но точно так же, как Postimees или любое другое новостное издание получило бы счет, разместив картину в качестве фона на кадре, нельзя выйти сухим из воды и транслируя политическую рекламу.

На самом деле это распространенный прием в ERR, который уже вызывал вопросы у наблюдательных зрителей. В частности, те, кто внимательно следил за сюжетами о футболе в спортивных новостях, заметили, что стенды и интервью репортеров всегда записываются таким образом, что на заднем плане обязательно видны логотипы спонсоров Эстонского футбольного союза. Пять лет назад Футбольный союз выделил ERR 950 000 евро на освещение футбола.

Вопрос о том, что получил ERR от Партии реформ, чтобы так заметно размещать ее плакаты и лозунги в программе новостей, ориентированной на Эстонию, будет подлым и каверзным. Но во имя справедливости и хорошей журналистики следует подавить чувства и спросить открыто: есть ли какая-то негласная договоренность между ERR и Партией реформ? И могут ли другие политические партии получить аналогичный договор с ERR? И действительно ли ERR считает оправданным размещение предвыборной рекламы на заднем плане кадра?

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