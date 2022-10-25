Итальянский портал: уход Тянака вернет в Hyundai рабочую атмосферу

Невилл ездит в Hyundai с 2014 года, когда команда вышла на ЧМ со своей программой, и сейчас является самым влиятельным гонщиком команды. Последние три сезона Отть Тянак составлял ему жесткую конкуренцию, но теперь его время в команде прошло.

Итальянский портал Rallissimo теперь пишет, что после ухода Тянака Hyundai сконцентрирует все силы вновь на Невилле. Бельгиец в серии чемпионата мира пять раз становилс я вторым в общем зачете и сейчас вокруг него будут формировтаь команду ассистентов, в которую войдут Дани Сордо, Андреас Миккельсен, а также третий человек, имя которого еще не разглашаетс я.

По словам журналистов портала, отношения Тянака и Невилла никогда не были особенно теплыми, и то, что бельгиец хотел бы, чтобы наш гонщик продолжил ездить за Hyundai, было не более чем красивым фасадом, который предлагали болельщикам.

Уход Тянака создаст в команде рабочую атмосферу, поскольку все в курсе командной иерархии. Также Невилл должен быть готов к дополнительному давлению, которое повлечет его новая роль в команде.