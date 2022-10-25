СМИ: «Ювентус» уничтожил документы о тайных финансовых сделках с Криштиану Роналду

По сведениям источника, во время обысков в штаб-квартире «Ювентуса» в прошлом году властями были перехвачены телефонные разговоры о частном соглашении, касающемся договорных отношений и долгов по зарплате Криштиану Роналду. Считается, что секретные документы с участием португальца были уничтожены официальными лицами клуба.

Так предполагается потому, что следователи нашли аудиодоказательства существования документов, которые рассматриваются как «состав преступления» и считаются элементами в поддержку дальнейших ложных методов бухгалтерского учёта со стороны клуба, которые помогли им зафиксировать снижение затрат с 2019 по 2021 год.