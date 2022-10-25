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Малый бизнес не справляется: необычное заведение фастфуда объявило о закрытии

Анне Пыдер
, журналист
Малый бизнес не справляется: необычное заведение фастфуда объявило о закрытии
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Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

На прошлой неделе один из владельцев заведения Putka в Пайде Эдуард Перман сообщил, что их киоск с уличной едой больше не может конкурировать с Hesburger и закрывается.

Эдуард Перман добавил, что пока не говорит, что это навсегда. «В настоящее время ситуация такова, что с экономической точки зрения больше невозможно держать место быстрого питания открытым», – сказал он.

Причин закрытия несколько: рост цен на электроэнергию, подорожание сырья и нехватка рабочей силы. Заведение Putka работало с апреля этого года. Раньше на том же месте были места общепита под названием Hamps и Peatus.

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