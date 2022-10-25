Малый бизнес не справляется: необычное заведение фастфуда объявило о закрытии

Эдуард Перман добавил, что пока не говорит, что это навсегда. «В настоящее время ситуация такова, что с экономической точки зрения больше невозможно держать место быстрого питания открытым», – сказал он.

Причин закрытия несколько: рост цен на электроэнергию, подорожание сырья и нехватка рабочей силы. Заведение Putka работало с апреля этого года. Раньше на том же месте были места общепита под названием Hamps и Peatus.