На прошлой неделе один из владельцев заведения Putka в Пайде Эдуард Перман сообщил, что их киоск с уличной едой больше не может конкурировать с Hesburger и закрывается.
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Малый бизнес не справляется: необычное заведение фастфуда объявило о закрытии
Малый бизнес не справляется: необычное заведение фастфуда объявило о закрытии
Эдуард Перман добавил, что пока не говорит, что это навсегда. «В настоящее время ситуация такова, что с экономической точки зрения больше невозможно держать место быстрого питания открытым», – сказал он.
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