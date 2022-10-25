Галерея ⟩ Суд над Майлис Репс: показания даст Таави Аас

Госпрокуратура обвиняет Репс в том, что она совершила присвоение, приказав сотрудникам министерства выполнять обязанности, связанные с ее детьми.

Согласно обвинению, Репс также незаконно воспользовалась топливной картой министерства и покрыла за счет министерства расходы на проведение своего дня рождения в помещении министерства.

Кроме того, по данным прокуратуры, Репс совершила мошенничество, забрав домой кофеварку министерства. Министерство оплачивало авиаперелеты члена семьи Репс, платило за транспорт и проживание, а также празднование юбилея Репс в ресторане.