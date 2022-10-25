Судебная эпопея по делу бывшего министра образования и науки Майлис Репс (Центристская партия) продолжается, и сегодня будет допрошен бывший министр экономики и инфраструктуры Таави Ааса (Центристская партия).
Галерея ⟩ Суд над Майлис Репс: показания даст Таави Аас
Суд над Майлис Репс: показания даст Таави Аас
Госпрокуратура обвиняет Репс в том, что она совершила присвоение, приказав сотрудникам министерства выполнять обязанности, связанные с ее детьми.
Согласно обвинению, Репс также незаконно воспользовалась топливной картой министерства и покрыла за счет министерства расходы на проведение своего дня рождения в помещении министерства.
Кроме того, по данным прокуратуры, Репс совершила мошенничество, забрав домой кофеварку министерства. Министерство оплачивало авиаперелеты члена семьи Репс, платило за транспорт и проживание, а также празднование юбилея Репс в ресторане.
Согласно обвинению, министерство покрыло личные расходы Майлис Репс на сумму около 7500 евро.
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