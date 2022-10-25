Квоты на ряпушку: Рийгикогу внес изменения в Закон о рыбной ловле

Председатель комиссии по сельской жизни Свен Сестер пояснил, что применение индивидуальных квот поможет предприятиям с большей уверенностью планировать свою экономическую деятельность, позволит рыбакам составлять более гибкий график рыбной ловли и более бережно обращаться с ресурсами Чудского озера. Потребители выиграют, потому что свежая рыба будет доступна в течение более длительного периода. Рыбаки и фирмы будут обеспечены более стабильным доходом. Мера также поможет обеспечить более стабильное поступление государственных и местных налогов.

Поправки к закону наделят правительство правом установить в рамках профессиональной рыбной ловли на Чудском, Псковском и Теплом озерах разрешенные объемы годового вылова рыбы на определенный вид снасти. Это позволит более равномерно распределить объемы вылова по периодам ловли и создаст стабильность, так как рыбаки смогут вылавливать рыбу в установленных количествах.

Правительство сможет принять решение относительно того, к каким видам рыбы будет применено разрешение на годовой отлов определенного объема. Инициаторы изменения ставят целью установить для ходатайствующих о праве на рыбную ловлю на Чудском, Псковском и Теплом озерах конкретные разрешенные объемы вылова, т. е. индивидуальные квоты, по меньшей мере на наиболее важные с экономической точки зрения виды рыбы – судака и окуня. На Чудском озере также планируется ввести квоты на корюшку и ряпушку.

Закон был дополнен положением, согласно которому при повторном совершении семи прописанных в законе серьезных нарушений полученное предприятием право на вылов рыбы будет сокращено на 10 % в течение следующих двух лет. Это означает, что если на основании тех же разрешений на вылов рыбы будет повторно совершено серьезное нарушение требований о рыбной ловле, право предприятия на вылов рыбы будет уменьшено. В то же время, у инспектора Департамента окружающей среды есть право не назначать нарушение серьезным.