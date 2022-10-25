На минувших выходных в Каталонии Toyota обеспечила себе командный титул чемпионов мира. Помимо этого, парой недель раньше на новозеландском этапе ЧМ титул чемпиона мира обеспечил себе и пилот команды Калле Рованперя. А к концу успешного сезона Toyota готовится выйти с большой новостью.
Команда Toyota готовит суперновости к последнему этапу ЧМ
Команда выиграла все, что можно на ЧМ, и сейчас сосредоточилась на будущем сезоне. И хотя руководитель команды Яри-Матти Латвала озвучил желание продолжить в том же составе, что и в этом году, уход Тянака из команды Hyundai дал толчок к появлению сплетни, что эстонец вновь вернется в Toyota, в составе которой стал в 2019 году чемпионом мира.
На домашнем ралли в Японии Toyota, вероятно, объявит, кто будет выступать за их команду в следующем году, но это не единственная важная новость, которую они планируют сообщить. По данным финского портала Rallit.fi, именно там и тогда будет официально объявлена автомобильная программа Toyota Rally2.
Тот же портал несколько недель назад писал, что Toyota, купившая автомобили своих конкурентов, доработала предварительную версию своей машины Rally2 и преодолела на ней первые тестовые километры. Машину можно ожидать на раллийных трассах в 2024 году.