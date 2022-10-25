Команда Toyota готовит суперновости к последнему этапу ЧМ

Команда выиграла все, что можно на ЧМ, и сейчас сосредоточилась на будущем сезоне. И хотя руководитель команды Яри-Матти Латвала озвучил желание продолжить в том же составе, что и в этом году, уход Тянака из команды Hyundai дал толчок к появлению сплетни, что эстонец вновь вернется в Toyota, в составе которой стал в 2019 году чемпионом мира.

На домашнем ралли в Японии Toyota, вероятно, объявит, кто будет выступать за их команду в следующем году, но это не единственная важная новость, которую они планируют сообщить. По данным финского портала Rallit.fi, именно там и тогда будет официально объявлена ​​автомобильная программа Toyota Rally2.