СМИ: Шипованных шин на рынке Эстонии стало вдвое меньше из-за антироссийских санкций

Шипованные покрышки в Эстонии используют 70% водителей легковых автомобилей. Самые крупные компании в основном производили специальную зимнюю автомобильную обувь в России. Но поставки были остановлены в рамках пятого пакета антироссийских санкций, который был утвержден в ЕС 8 апреля. Несмотря на то, что компании по продажам шин подготовились к зиме, рынок испытывает дефицит.

«В Китае сильно повысились цены на перевозки. Если раньше полный контейнер стоил 2000 евро, то теперь – 10 000 евро, из-за чего к цене за шину резко прибавилось 5-10 евро», – рассказал ERR один из совладельцев автомастерской.

Зимние шины делают лишь пять производителей из пятидесяти, что в условиях дефицита вообще лишает некоторых автовладельцев возможности ездить зимой безопасно.

«Некоторые размеры мы вообще не получаем, некоторые водители машин вообще не могут найти себе то, что хотят», – отмечает другой представитель эстонского бизнеса связанного с сервисом авто.

«Мы уже видим, что производители повысили цены где-то на 20-25%. Насколько мне известно, с 1 января некоторые производители снова хотят повысить стоимость примерно на 6%. Если еще в прошлом году 16-дюймовая покрышка фирмы Goodyear стоила 110 евро, то сейчас – 140», – констатируют бизнесмены, опасаясь дальнейшего роста цен в условиях сохраняющегося дефицита.