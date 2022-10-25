Волна продаж китайских активов в понедельник попала в заголовки газет по всему миру. С другой стороны, если следить за китайскими государственными СМИ, создастся впечатление, что такого события как будто никогда и не было, пишет Bloomberg.
Государственные СМИ Китая замолчали историческое падение фондового рынка
Государственные СМИ Китая замолчали историческое падение фондового рынка
Зато официальные новости о президенте Си Цзиньпине можно найти на первых полосах китайских экономических газет. На них он встречается с военачальниками, а также дается обзор выступления президента на съезде с официальными лицами Коммунистической партии.
На четвертой странице Shanghai Securities News была небольшая заметка о падении внутренних акций, но без обоснования. Падение китайских акций в США, 6-процентное падение фондового рынка Гонконга и падение китайского юаня не считались заслуживающими упоминания. Ни China Securities Journal, ни Securities Times не сочли, что реакция инвесторов на съезд Коммунистической партии вообще заслуживает освещения.
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