Молодые предприниматели с зеленым менталитетом, основатели эстонской ИТ-фирмы SRINI, запустили первый в странах Балтии интернет-магазин, цель которого – ежегодно спасать от утилизации сотни тысяч товаров c заканчивающимся сроком годности. Бизнесмены планируют предлагать их людям в несколько раз дешевле обычной цены.
Все со скидкой: в Эстонии открылся магазин, спасающий продукты питания
По словам соучредителя Sumena Йоозепа Кальюла, в Эстонии ежегодно выбрасывается около 167 000 тонн продуктов питания на сумму 164 миллиона евро. «Часть этого объема выбрасывается как покупателями, так и продавцами, либо по незнанию, либо из-за отсутствия альтернативы, хотя на самом деле, многие из этих продуктов вместо этого еще можно было бы употребить. Продовольственными магазинами одной только Эстонии ежегодно отправляется на утилизацию около 23 000 тонн продуктов», – сказал Кальюла.
По его словам, жители более богатых стран зачастую лучше осведомлены и не испытывают особого ложного стыда, покупая продукты с наступившим или приближающимся сроком «лучше употребить до», поэтому в Скандинавии очень популярны Fiksuruoka и Matsmart, занимающиеся спасением продуктов питания.
«В начале лета мы запустили в Эстонии тестовую версию такого интернет-магазина, аналогичного магазинам скандинавских стран. Только за лето мы таким образом спасли в общей сложности 26 тонн хороших продуктов, которые в противном случае были бы выброшены», – добавил Кальюла.
В октябре при поддержке ИТ-фирмы SRINI предприниматели открыли полную версию интернет-магазина. «У нас уже 3500 постоянных клиентов и 25 поставщиков. Например, фирма Orkla, которой принадлежит Kalev, а также сеть Selver и одно из крупнейших в Эстонии предприятий розничной и оптовой торговли Sanitex. К концу года мы планируем, что у нас будет сотня поставщиков, и мы спасем полмиллиона товаров», – сказал Кальюла.
По словам партнера SRINI Маттиаса Мельдера, магазин по спасению продуктов питания охватывает важную часть жизненного цикла продуктов и экономит деньги как продавцов, так и покупателей. «Мы получаем такие продукты дешево и продаем их тоже очень дешево. По сравнению с магазинными ценами, товары зачастую наполовину, а то и на три четверти, дешевле. А покупателей много – например, недавно всего за полдня было куплено 3200 шоколадных батончиков Kalev», – добавил Мельдер.
Сейчас в ассортименте Sumena около двух сотен продуктов: от сладостей и соков до сухих продуктов и кормов для животных. «К концу года выбор вырастет до пятисот, а наш долгосрочный план состоит в том, чтобы в Sumena можно было приобрести большую часть обычной продовольственной корзины. У нас нет скоропортящихся товаров, таких, как молочные и мясные продукты, а также других товаров, у которых уже наступил срок "годен до"», – пояснил Йоозеп Кальюла.
«Годен до» и «лучше употребить до» – это совершенно разные понятия. Для продуктов, хранящихся при комнатной температуре, срок «лучше употребить до» – это просто рекомендация производителя.
«Еда вполне съедобна и обычно имеет такой же вкус, даже спустя годы после наступления даты "лучше употребить до". Люди часто этого не знают и совершенно напрасно выбрасывают много хорошей еды. В нашей команде есть специалисты по здоровью, и все товары, продаваемые в магазине, без сомнения, безопасны, – сказал Кальюла. – Наша главная цель – изменить отношение людей. Люди не должны думать, будто в покупке продуктов, у которых приближается срок "лучше употребить до", есть что-то странное. На самом деле, это очень разумно как с точки зрения пользы для природы, так и возможности сэкономить сотни евро покупателям».
В отдаленной перспективе план бизнесменов состоит в том, чтобы автоматизировать предложение продуктов «лучше употребить до» конечным пользователям через их платформу по всему миру.