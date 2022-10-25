Все со скидкой: в Эстонии открылся магазин, спасающий продукты питания

По словам соучредителя Sumena Йоозепа Кальюла, в Эстонии ежегодно выбрасывается около 167 000 тонн продуктов питания на сумму 164 миллиона евро. «Часть этого объема выбрасывается как покупателями, так и продавцами, либо по незнанию, либо из-за отсутствия альтернативы, хотя на самом деле, многие из этих продуктов вместо этого еще можно было бы употребить. Продовольственными магазинами одной только Эстонии ежегодно отправляется на утилизацию около 23 000 тонн продуктов», – сказал Кальюла.

По его словам, жители более богатых стран зачастую лучше осведомлены и не испытывают особого ложного стыда, покупая продукты с наступившим или приближающимся сроком «лучше употребить до», поэтому в Скандинавии очень популярны Fiksuruoka и Matsmart, занимающиеся спасением продуктов питания.

«В начале лета мы запустили в Эстонии тестовую версию такого интернет-магазина, аналогичного магазинам скандинавских стран. Только за лето мы таким образом спасли в общей сложности 26 тонн хороших продуктов, которые в противном случае были бы выброшены», – добавил Кальюла.

В октябре при поддержке ИТ-фирмы SRINI предприниматели открыли полную версию интернет-магазина. «У нас уже 3500 постоянных клиентов и 25 поставщиков. Например, фирма Orkla, которой принадлежит Kalev, а также сеть Selver и одно из крупнейших в Эстонии предприятий розничной и оптовой торговли Sanitex. К концу года мы планируем, что у нас будет сотня поставщиков, и мы спасем полмиллиона товаров», – сказал Кальюла.