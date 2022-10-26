Энергетический террор не сработал. 86 процентов украинцев готовы продолжать оказывать сопротивление, несмотря на обстрелы Россией мирных городов. В то же время, Киев арестовывает и лишает гражданства своих олигархов…
Агония украинского олигархата. Обзор событий в Украине
Херсон. Депортация украинцев продолжается
«Они воруют людей. Уже более миллиона шестисот тысяч украинцев депортированы в Россию» – такие данные озвучил Владимир Зеленский в начале месяца. Уже после этого, 13 октября, правительство РФ решило «помочь в организации выезда жителей Херсонской области в другие регионы России». То есть, цифра депортированных еще увеличится.
Правда, караванов с желающими выехать в РФ не наблюдается. Генштаб ВСУ сообщает лишь об эвакуации в Крым «сотрудников и имущества банков, и пенсионного фонда». Есть также информация об эвакуационных списках учителей и медиков, ранее завезенных на Херсонщину из России. И, конечно, «эвакуируются» непосредственно российские военные, которые баржами вывозят награбленное имущество.
Что касается обычного населения, то его пока просто «организованно» перемещают с правого берега Днепра, на левый. Гауляйтер Херсонщины заявил в прошлый вторник, что ВСУ готовятся к наступлению на Херсон, поэтому «существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра…». «Это решение вызвано созданием масштабных оборонных укреплений, чтоб любое нападение было отбито. Там, где действуют военные, гражданским людям не место. Пусть армия России выполнит свое задание», – пояснил Сальдо.
Фактически этими словами он обрисовал и дальнейшую тактику оккупантов, и истинную цель, так называемой, «эвакуации». Первое – это разрушение плотины Каховской ГЭС, что, по прогнозам экспертов, замедлит украинское контрнаступление на две недели. Второе – создание оперативного простора для российских военных, а заодно и возможности использования и «экспроприации» ими жилья и имущества мирных жителей.
«Северо-Крымский канал в случае разрушения дамбы Каховской ГЭС просто исчезнет. И если Россия готовит такой теракт, если она серьезно рассматривает и такой сценарий, то это означает, что террористы очень четко осознают: им не удержать не только Херсон, но и весь юг нашей страны, в том числе и Крым», – заявил 20 октября Владимир Зеленский.
В свою очередь, Начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов сообщил, что результатом «сплошного затопления левобережья Херсонщины», будет не только экологическое бедствие, но и остановка Запорожской атомной станции.
В общем, РФ, если там еще надеются удержать Крым, от разрушения дамбы пострадает не меньше, чем Украина. Но, как сказал Буданов: «глупость россиян какой-то логикой оценивать очень сложно». В любом случае факт того, что дамба «частично заминирована» имеет место быть.
Как и факт похищения Россией украинских детей. 21 октября оккупанты вывезли в Симферополь 46 воспитанников Херсонского областного дома ребенка. Это малыши до пяти лет. А через день, были похищены еще 12 человек из Олешковского детского дома-интерната…
Видимо, намереваясь затопить левый берег Херсонщины, рашисты вывозят оттуда малышей, чтоб избежать обвинений в утоплении украинских детей, к которому, как раз на минувшей неделе, призывал пропагандист RT Антон Красовский…
И затоплению, и депортации можно помешать, только лишив самих россиян возможности уйти из опасной зоны. Поэтому ВСУ продолжают методично разрушать Антоновский мост в Херсоне и баржевую переправу возле него. 24 октября были опубликованы спутниковые снимки, подтверждающие успешность этих усилий. Российские СМИ кричат об «ударах по гражданским», якобы, находившимся на переправе, однако HIMARS работают по мосту исключительно во время комендантского часа, когда гражданским запрещено даже выходить на улицу. Если, конечно, россияне не используют их как живой щит…
Военное положение
Впервые с 1941 года, 19 октября, в Москве был подписал указ о введении военного положения на «территории России». То есть, пока, на аннексированных территориях Украины.
Видимо, так совпало, что режим, предусматривающий ограничение въезда/выезда, ограничение выбора места жительства; комендантский час; военную цензуру; запрет митингов; принудительные работы для нужд обороны; изъятие частного имущества и «эвакуацию» «государственных» ценностей Путин ввел именно в период успешного контрнаступления ВСУ на юго-востоке Украины.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал это «псевдолегализацией мародерства и разграбления имущества» украинцев. «Для Украины это не меняет ничего: продолжаем освобождение и деоккупацию своих территорий», – написал он в Twitter.
Выступая по видеосвязи перед членами Совбеза РФ, Путин заявил, что до «вступления в состав России» режим военного положения на объявленных территориях уже действовал. Это правда – на оккупированной части Донбасса военное положение ввели еще в 2014 году. Однако, поскольку до 24 февраля война была гибридной, то и ВП было соответствующим. О нем умудрился забыть даже главарь «ДНР» Пушилин, который, после начала «спецоперации» публично заявил, что не будет вводить в «республике» военное положение…
В общем, «Донбасс восемь лет обстреливали», но с реальной войной жители региона столкнулись только после того, как РФ взялась их «защищать». Поэтому и ВП они теперь почувствуют по-иному. Не трудно предположить - так же, как ощущают его сегодня жители Херсонщины. То есть, насильственное выселение из своих домов, изъятие частного имущества и принудительные работы «для нужд обороны».
Самое интересное, что, судя по российским СМИ, до россиян еще не дошло: объявив территории, на которых ведутся военные действия, российскими, они «легализовали» факт войны в России. Но, если для Украины, она, в принципе уже идет к концу, то для РФ, получается, - все только начинается. Ведь даже когда украинцы выгонят россиян за свои границы, для РФ, согласно ее Конституции, украинские земли будут оставаться «российскими». А это значит - или война, или позорный отказ от «своей» территории…
Армии нет, поэтому бьют по тылу
«Весь предыдущий период россияне в основном били по военным объектам, в меньшем количестве – по гражданским. А сейчас по военным они вообще не бьют, а бьют только по гражданским», – сказал на минувшей неделе глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.
«Логика на поверхности. Российская армия, о которой так много раньше говорили, не существует как профессиональная армия, происходят тотальные неудачи на линии фронта. Глядя на это, они бьют в тыл, чтоб создать максимум проблем как гражданскому населению, путем подрыва морального духа, так и в военном плане - с точки зрения подвоза оборудования. Без электроэнергии все останавливается. Они разрушают инфраструктуру, чтоб тыл не мог нормально функционировать и, соответственно, обеспечивать линию фронта», – пояснил руководитель крупнейшей в Украине генерирующей компании ДТЭК Максим Тимченко.
В минувший четверг министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что только за десять дней РФ нанесла по энергосистеме около 300 ударов. В результате, с 20 октября по всей стране были введены ограничения энергопотребления. Миллионы украинцев по 4 часа сидели в неотапливаемых домах в темноте, погасло уличное освещение…
Ну и каков эффект? 24 октября опубликованы результаты соцопроса Киевского международного института социологии, проведенного 21-23 октября. 71% респондентов полностью согласны, что Украина должна оказывать вооруженное сопротивление, несмотря на массированные обстрелы украинских городов и разрушения инфраструктуры. Еще 15% «скорее согласны» с этим.
Из жизни олигархов
Нет худа без добра. Война оказалась лучшим временем для борьбы с олигархами. Впрочем, их уже даже трудно называть этим словом, поскольку в результате ВП они утратили влияние и на парламент, и на СМИ. Более того, Совет нацбезопасности Украины в октябре провел тендер на создание электронного реестра олигархов. Уже до 21 ноября победитель должен представить готовый продукт. К этому времени можно прогнозировать принятие Верховной Радой законопроекта, которым предлагается отнести олигархов к категории «высокорискованных лиц для деловых отношений».
На практике это будет означать установление плотного государственного контроля за финансовыми операциями владельцев ФПГ. Интересно, что статус «высокорискованных» будет предоставлен украинским олигархам и подсанкционному российскому бизнесу. Таким образом, правительство, фактически, поставило между ними знак равенства.
Что недалеко от истины. Иллюстрацией этому может быть задержание 22 октября Службой безопасности Украины бывшего нардепа, экс-владельца «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. Его подозревают в незаконных поставках авиамоторов для армии РФ. Причем, не когда-то, а сейчас, во время войны.
«Благодаря уничтожению вражеских боевых вертолетов на территории Украины удалось подтвердить, что на российских вертолетах Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан», Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник" были установлены украинские двигатели», – заявили в СБУ. Кроме этого, опубликованные аудиозаписи телефонных разговоров Богуслаева с российскими «партнерами», не оставляют сомнений в его виновности…
Ну и вишенка на торте. Игорь Коломойский лишен украинского гражданства. Об этом 20 октября заявил нардеп Ярослав Юрчишин. По его словам, представитель Офиса президента Алексей Днипров подтвердил этот факт.
Официально о нем не сообщалось, но это не первый случай, когда гражданства в Украине лишают секретным указом. «Это не первый указ, который лишает украинских граждан гражданства Украины при двойном гражданстве. Процедуры как таковой в принципе не существует, но есть четкое положение законодательства, что если человек имеет второе гражданство, то добровольно отказался от украинского и не может быть гражданином Украины», – рассказал Юрчишин. При этом, Коломойский находится в Украине. По крайней мере, месяц назад его видели, идущим на допрос в Национальное антикоррупционное бюро…