Агония украинского олигархата. Обзор событий в Украине

«Северо-Крымский канал в случае разрушения дамбы Каховской ГЭС просто исчезнет. И если Россия готовит такой теракт, если она серьезно рассматривает и такой сценарий, то это означает, что террористы очень четко осознают: им не удержать не только Херсон, но и весь юг нашей страны, в том числе и Крым», – заявил 20 октября Владимир Зеленский.

В свою очередь, Начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов сообщил, что результатом «сплошного затопления левобережья Херсонщины», будет не только экологическое бедствие, но и остановка Запорожской атомной станции.

В общем, РФ, если там еще надеются удержать Крым, от разрушения дамбы пострадает не меньше, чем Украина. Но, как сказал Буданов: «глупость россиян какой-то логикой оценивать очень сложно». В любом случае факт того, что дамба «частично заминирована» имеет место быть.

Как и факт похищения Россией украинских детей. 21 октября оккупанты вывезли в Симферополь 46 воспитанников Херсонского областного дома ребенка. Это малыши до пяти лет. А через день, были похищены еще 12 человек из Олешковского детского дома-интерната…

Видимо, намереваясь затопить левый берег Херсонщины, рашисты вывозят оттуда малышей, чтоб избежать обвинений в утоплении украинских детей, к которому, как раз на минувшей неделе, призывал пропагандист RT Антон Красовский…