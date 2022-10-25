Эстонская стартап-компания превращает углекислый газ в ценный материал

До сих пор UP Catalyst использовала углекислый газ в баллонах для пилотного проекта. «В качестве следующего шага будет готов автоматизированный реактор на базе морского контейнера, который мы передаем партнерам по этой работе, чья деятельность приводит к выбросу высокого уровня СО2, – сообщил Кару, по словам которого, это происходит, например, при производстве водорода из биометана, а также при производстве аммиака. – Кроме того, мы можем легко использовать CO2, улавливаемый нашими партнерами непосредственно из воздуха (прямой захват из воздуха или технология DAC). У нас есть план по разработке и строительству собственных реакторов синтеза рядом с предприятиями, выбрасывающими углекислый газ для переработки СО2 с целью придания ценности этому газу и производства ценного углеродного сырья. Нашей идеей заинтересовалась инновационная сеть EIT Raw Materials Европейского института инноваций и технологий, и в январе 2022 года мы начали совместный проект, в рамках которого спроектируем и построим первый контейнерный реактор на основе нашей технологии. Он должен быть готов в первые месяцы нового года, тогда мы проведем первоначальные испытания – сначала в Эстонии, а затем передадим реактор партнерам».