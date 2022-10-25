Протестующие на Тоомпеа: парламент разрушает нашу жизнь

Сегодня утором люди еще надеялись, что изменения в Закон о рыбной ловле не будет принят, так как для них это обернется катастрофой. Однако уже к полудню за принятие инициированного комиссией по сельской жизни Закона о внесении изменений в Закон о рыбной ловле (136 SE) проголосовали 59 членов Рийгикогу, против – три депутата. Мы спросили мнения тех, кого непосредственно коснутся эти изменения.