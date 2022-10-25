Во вторник, 25 октября, площадь на Тоомпеа перед зданием Рийгиикогу была заполнена представителями рыбного промысла Причудья. Они приехали протестовать против закона, который теперь уже ввел для них индивидуальные квоты на лов озерной рыбы. Репортер Rus.Postimees пообщался с рыбаками и узнал, что привело их этим дождливым холодным утром к зданию парламента.
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Протестующие на Тоомпеа: парламент разрушает нашу жизнь
Протестующие на Тоомпеа: парламент разрушает нашу жизнь
Сегодня утором люди еще надеялись, что изменения в Закон о рыбной ловле не будет принят, так как для них это обернется катастрофой. Однако уже к полудню за принятие инициированного комиссией по сельской жизни Закона о внесении изменений в Закон о рыбной ловле (136 SE) проголосовали 59 членов Рийгикогу, против – три депутата. Мы спросили мнения тех, кого непосредственно коснутся эти изменения.
Но давайте вернемся на несколько часов в прошлое.
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