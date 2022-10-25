Союз дзюдо Эстонии получил от международной федерации дзюдо право на проведение этапа Кубка мира в Таллинне.
Эстония получила право на проведение этапа Кубка мира по дзюдо
Три страны Балтии подали совместную заявку Европейской федерации дзюдо на получение права организации турнира. Решением федерации Эстония получила право организовать этап Кубка мира для взрослых, который пройдет в Таллинне в следующем году с 8 по 9 июля. Латвия получила право на проведение в этом же, 2023 году этапа Кубка Европы, а Литва проведет юношеский этап.
По словам президента Союза дзюдо Эстонии Кайдо Кальюлайда, на этап Кубка мира в Таллинне ожидается около 200 спортсменов.
«Это соревнование высокого уровня, и, по нашим оценкам, количество участников достигнет около 200 дзюдоистов со всего мира. Состязания дадут опыт эстонским спортсменам, у которых будет возможность бороться на международном турнире перед домашней публикой впервые за несколько лет. Также мероприятие важно и зрителям, которые смогут сопереживать дзюдоистам», – сказал Кальюлайд.
Соревнования пройдут в ледовом холле Тондираба, на них приглашаются дзюдоисты со всего мира, кроме дзюдоистов из России и Белоруссии, которые отстранены от соревнований. Эстонские участники будут объявлены за несколько недель до проведения этапа, в июне следующего года.
Эстония проводит этапы Кубка мира по дзюдо с 2001 года, однако последний международный этап по дзюдо European Open Tallinn прошел еще в 2019 году. В последний раз Эстония получила право на проведение этапа Кубка мира в 2020 году, но соревнования не состоялись из-за ограничений на поездки в связи с пандемией.