Фото ⟩ В Тартумаа продается дом, декор которого заставляет сердце биться чаще

На участке расположены два дома - главный и гостевой, собственный пруд и большая терраса. Главный дом был достроен в 2012 году, и при его строительстве большое внимание уделялось не только красоте, но и функциональности. Дом площадью немногим более двухсот квадратных метров включают в себя три спальни, большую кухню-гостиную, гараж, винный погреб, собственный спа и многое другое.

Гостиная в главном доме. Фото: KV.EE

Однако самое интересное здание на участке — это гостевой дом. Его можно также назвать охотничьим домиком. Бревенчатый дом был построен в 2007 году в соответствии с пожеланиями владельца недвижимости для размещения гостей или для проведения праздников.

На первом этаже двухэтажного дома находится большая комната с кухней и одна спальня. Баня также построена в этом доме. На втором этаже расположена находится просторное помещение с настоящей экспозицией охотничьих трофеев владельца недвижимости.

Гостевой дом. Фото: KV.EE

Гостевой дом. Фото: KV.EE

По периметру двора посажена живая изгородь и растут высокие деревья. В большом пруду в изобилии водится рыба, включая крупных осетров! Кроме рыбы в пруду обитают раки.

Гостевой дом. Фото: KV.EE

Под террасой обустроено подвальное помещение площадью почти 40 м2, которое можно использовать как сигарную комнату, винный погреб или что-то еще, а главной достопримечательностью этого помещения является возможность через стекло наблюдать за обитателями пруда. За охотничьим домиком расположены курятник и загон для мелких домашних животных, которые доставляют радость семье, гуляя по двору.