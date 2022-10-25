Президент Германии прибыл в Киев с неожиданным визитом

Полгода назад, когда Штайнмайера критиковали за политика в отношениях с Москвой, Киев отклонил его просьбу о визите.

На прошлой неделе ему также пришлось отменить визит в последний момент по соображениям безопасности.

«Я с нетерпением жду встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве», – говорится в сообщении, отправленном пресс-секретарем.

Перед встречей с Зеленским Штайнмайер посетит город у границы с Беларусью, освобожденный от российских войск, но сильно пострадавший.

В апреле Киев отклонил его просьбу о визите, что вызвало ссору между двумя странами. Канцлер Олаф Шольц заявил тогда, что отказ Штайнмайера от визита стал камнем преткновения для его собственного визита в Украину, который состоялся только в июне.

Штайнмайер, у которого сейчас второй срок на посту президента Германии, занимал пост министра иностранных дел в двух правительствах Ангелы Меркель.

Он долгое время был сторонником подхода Wandel durch Handel («изменения через торговлю»), согласно которому развитие торговых связей ведет к демократическим реформам.

Он также защищал проект газопровода «Северный поток – 2», который был остановлен из-за агрессии Москвы.