Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл сегодня с неожиданным визитом в Киев, подтвердил его пресс-секретарь информационному агентству AFP. Это его первый визит в Украину с начала российского вторжения.
Президент Германии прибыл в Киев с неожиданным визитом
Полгода назад, когда Штайнмайера критиковали за политика в отношениях с Москвой, Киев отклонил его просьбу о визите.
На прошлой неделе ему также пришлось отменить визит в последний момент по соображениям безопасности.
«Я с нетерпением жду встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве», – говорится в сообщении, отправленном пресс-секретарем.
Перед встречей с Зеленским Штайнмайер посетит город у границы с Беларусью, освобожденный от российских войск, но сильно пострадавший.
В апреле Киев отклонил его просьбу о визите, что вызвало ссору между двумя странами. Канцлер Олаф Шольц заявил тогда, что отказ Штайнмайера от визита стал камнем преткновения для его собственного визита в Украину, который состоялся только в июне.
Штайнмайер, у которого сейчас второй срок на посту президента Германии, занимал пост министра иностранных дел в двух правительствах Ангелы Меркель.
Он долгое время был сторонником подхода Wandel durch Handel («изменения через торговлю»), согласно которому развитие торговых связей ведет к демократическим реформам.
Он также защищал проект газопровода «Северный поток – 2», который был остановлен из-за агрессии Москвы.
Теперь Штайнмайер признал, что его политика деэскалации с президентом Владимиром Путиным была ошибкой и что нормальные отношения с путинской Россией больше не могут быть установлены.